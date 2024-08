“Fueron muchos los sentimientos que llenaron mi corazón: pasaba de la alegría al asombro, del miedo a la desesperación, de las dudas a las convicciones..., a veces llevado por corazón, por el sentimiento, otras por la razón”. Con esas palabras, el cardenal Américo Aguiar,coordinador general de la Jornada Mundial de la Juventid de Lisboa 2023, se expresa a través de una carta, cunado se cumple un año de este evento que congregó a más de un millón y medio de jóvenes en la capital de Portugal

El actual obispo de Setúbal, asegura que “aún hoy podemos contemplar la belleza del amanecer en el Parque Tajo y el atardecer en el escenario del Parque Eduardo VII, nuestro lugar del primer encuentro”. “En aquellos días reinaba un sentimiento general de alegría, de sonrisas entre extraños, de apoyo inesperado y desinteresado en las calles de la ciudad. Cuando llegó la noche, de aquel primer día, sólo pude agradecer a Dios por todo lo que había recibido, por todo lo que nos había dado”, añade el cardenal Aguiar.

La "satisfacción en los ojos del Papa Francisco"

Pare el coordinador de la última JMJ será especial “la satisfacción que vi en los ojos del Papa Francisco”. Américo Aguiar afirma en esta carta que “fue un consuelo que me sigue llenando de alegría hasta el día de hoy. Como muchos saben, me propuse informar al Papa Francisco de todos los preparativos de la JMJ”. El titular de la diócesis de Setúbal añade que compartió con el Papa muchas de las alegrías y preocupaciones que llenaron nuestros días, especialmente en el año previo a la Jornada. El Papa Francisco fue y es el Pastor que deja todo para ir en busca de los que se quedan atrás, los que se sienten lejanos o debilitados”.

El cardenal Américo Aguiar ha querido, también, aprovechar esta carta para agradecer “personalmente a cada voluntario, a cada familia de acogida, a cada agente de seguridad, a cada empleado de todos los servicios que nos brindaron ayuda, a cada sacerdote, religioso y religiosa, que se entregaron totalmente a la JMJ Lisboa 2023. La gratitud no tiene principio ni fin”. Es por eso que al obispo de Setúbal le gustaría “decir a todos, sin distinciones de raza, lengua o credo, que cada Jornada Mundial de la Juventud es única y que ninguno de nosotros puede llegar a imaginar los frutos que pueden nacer y crecer en la vida de los jóvenes peregrinos, de las Iglesias locales o incluso de la Iglesia Universal. No somos capaces de hacer estos cálculos, cuando hablamos de la vida de Dios en el corazón de la humanidad”.





"Tuvimos momentos de verdadero sudor y lágrimas"

Pero el coordinador de la JMJ de Lisboa ha utilizado esta oportunidad para hacer autocrítica. “No todo salió bien, tuvimos momentos de verdadero sudor y lágrimas. No siempre nos entendimos, no siempre confiamos unos en otros, no siempre fuimos hermanos y hermanas en Cristo. Pero nuestras debilidades fueron y siguen siendo prueba viva de nuestra humanidad, solo superada por la inmensa misericordia de Dios, que se llena de compasión por sus hijos e hijas”.