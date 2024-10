El valor de las Voluntades Anticipadas en el final de la vida: "La fe no aminora la realidad, pero sí el sufrimiento”

Las diócesis de Baleares (Mallorca, Menorca y Formentera) han presentado el Documento de Voluntades Anticipadas para que quienes lo soliciten vean respetados lo que uno quiere al final de su vida.

El documento articula las preferencias del paciente como el tratamiento que desea recibir en caso de no estar en condiciones de tomar esa decisión, manifestar su deseo de recibir cuidados y tratamientos para paliar el dolor y la sintomatología más desagradables o permanecer en el domicilio o en el hospital sus últimos momentos. Además, el firmante puede indicar si desea que se le proporcione un acompañamiento espiritual religioso específico.

Se puede cumplimentar ante notario o en el registro civil y, una vez que se registre en la administración pública, ingresa en la historia clínica de los pacientes.

La autonomía del paciente, el principal objetivo del documento

El delegado de la Pastoral de la Salud de la diócesis de Mallorca, el sacerdote Francesc Carmona, ha explicado en 'Ecclesia al día' que en el Documento de Voluntades Anticipadas se busca garantizar dos servicios: “La autonomía del paciente y la beneficencia para atender de la mejor manera a la persona que está en proceso de muerte. En paliativos decimos que cuando no hay nada que hacer hay muchas cosas que hacer, acompañar sobre todo y que el paciente pueda vivir la dignidad en estos momentos también”, ha puntualizado.

Francesc Carmona ha precisado que se trata de un documento que se puede anular, por lo que garantiza la libertad de los pacientes a la hora de elegir cómo quieren ser tratados en los últimos momentos.

En este sentido, el sacerdote ha comentado que en general en la diócesis de Mallorca se respeta el derecho de los católicos en sus últimas voluntades, ensalzando la labor de sus profesionales: “Yo estoy metido en paliativos y se tiene en cuenta la forma de tratar a los pacientes. No estamos maltratados”.

Eso sí, el responsable de la Pastoral de la Salud en la diócesis balear, ha puesto el foco en la desinformación que a veces tienen estos pacientes: “Cuando están en sus casas han recibido la Eucaristía y han recibido la comunión de los enfermos en su propio domicilio, y cuando ingresan en el hospital no nos avisan. Podemos ejercer nuestro derecho porque está presente en nuestro Estado la posibilidad de llamar a un sacerdote para acompañar, hablar o administrar sacramentos”, ha recalcado.

La fe no es un fármaco que aminora la realidad, pero sí el sufrimiento”

Además, el sacerdote ha criticado que España cuente con una ley de eutanasia y no haya una legislación que garantice los cuidados paliativos a los pacientes terminales: “Nos asombra. Cuando hay un enfermo sin cuidados paliativos dura menos que quien los recibe. Tiene la posibilidad de ser acompañado en el momento final de su vida. Es importante que los cuidados paliativos entren en valor en nuestro país porque es una forma terapéuticamente muy sana para decir adiós”, ha señalado.

Y es que para Francesc Carmona, el acompañamiento paliativo para estos pacientes es también una herramienta que ayuda a aliviar el sufrimiento de la familia: “Cuando doy cursos de formación con los voluntarios y sacerdotes les digo que cuando entren en una habitación no miren primero al enfermo sino al contexto, quiénes están en la habitación. Cuando fallecemos no pasa nada, nos vamos con Dios, pero los que nos quedamos sufrimos sobre todo si es muerte repentina, suicidio... Hay que hacer acompañamiento psicológico y espiritual. La espiritualidad es el fármaco de la esperanza, donde dar la palabra clave al otro le puede servir para seguir adelante y pensar que no está solo. La fe no es un fármaco que aminora la realidad, pero sí el sufrimiento”, ha sostenido.