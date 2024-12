Transmitir "la fe por la sangre" para "ser muro contra la desacralización": los objetivos del Congreso de Hermandades de Sevilla

Todo preparado en Sevilla para vivir el II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que tendrá lugar del 4 al 8 de diciembre. Conferencias, conciertos, mesas redondas y una amplia oferta de actividades tendrán lugar durante estos días en la capital hispalense, y que tendrá como colofón la Procesión Magna por la ciudad.

El congreso, apuntan sus organizadores, servirá para reavivar la dimensión caritativa de las hermandades un cuarto de siglo después de que se celebrase la primera edición. Demasiadas cosas han cambiado en el mundo desde entonces, con un avance inquietante de la secularización, como ha advertido el secretario del congreso, Joaquín de la Peña, en 'Ecclesia al día'.

“Como dice el Papa Francisco tenemos no una era de cambio, sino un cambio de era. Pensemos en factores que nos afecta como la secularización, cuestiones técnicas... y esto influye en instituciones como las hermandades y cofradías, que viven de la realidad que hay en el mundo, no estamos en jarrones de cristal o en una vitrina donde no les afecta ni el viento, ni el polvo, ni el agua, ni los cambios sociales, sino que están formadas por gente perteneciente a todos los estamentos de la sociedad”, ha explicado de la Peña.

La piedad popular como "muro contra la desacralizacióN", en el centro del debate

Para el secretario del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, este evento constituye una oportunidad “para prepararnos para el futuro, cómo la piedad popular puede seguir siendo ese muro contra la desacralización y cómo puede jugar un papel activo para ayudar a la Iglesia en la evangelización, en la formación y sobre todo en la caridad con las múltiples obras sociales que se derivan de todas estas instituciones”, ha continuado argumentando.

En este sentido, Joaquín de la Peña recuerda cómo el arzobispo de Sevilla, Saiz Meneses, explicaba al Papa Francisco durante la audiencia en la que le planteaban las líneas del congreso, cómo las familias se preparaban para las salidas procesionales, “con esas madres vestidas de nazareno con niños en los brazos también vestidos de nazarenos. El Papa Francisco nos dijo una frase preciosa, 'esa es la transmisión de la fe por la sangre y eso es muy bonito”.

Caridad, formación y culto, los ejes sobre los que girará el congreso

Cuestionado por los ejes sobre los que girarán el congreso, el secretario ha puesto el foco en las tres actividades sobre las que se basan las hermandades y cofradías durante el año, “la caridad, la formación y el culto”, aunque entre todas ellas hay una línea transversal que los une, “que es la evangelización”.

A juicio de Joaquín de la Peña, la piedad popular no se puede tratar “fríamente” al tratarse justamente de lo contrario, “de cercanía”. De ahí que el Congreso Internacional de Hermandades no solo se centre en la reflexión y el estudio, sino en momentos de vivencias para los congresistas, cofrades y quienes visiten la capital andaluza estos días.

“Esa realidad no se entiende si no hay un soporte detrás que plasme lo que se vive. Entonces nos hemos planteado un proyecto que viene a complementar la atención que presta la diócesis a través de las cáritas y de las parroquias a los sintecho. Preguntamos al Ayuntamiento, porque tenemos en Sevilla 763 personas sin techo que son invisibles, y Cáritas tiene cinco proyectos, un centro amigo de estancia 24 horas y dos pisos tutelados, y nos faltaba un organismo que entre los proyectos de calle y el centro amigo permitiera una aproximación más profunda a personas que vivan en la calle. Aquí invertiremos un tercio del presupuesto total del congreso”, ha informado.