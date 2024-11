El Observatorio para la Libertad Religiosa advierte de que se protege "cualquier característica de la persona, menos sus creencias"

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia ha publicado su informe anual sobre los ataques a la libertad religiosa en España y los datos del último año 2023 reflejan un leve descenso en el número de incidentes, aunque con un aumento en la violencia y los ataques más agresivos. Según el informe, en 2023 se registraron 193 casos, lo que representa una disminución del 6% respecto a los 208 casos de 2022.

Sin embargo, la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, María García, ha explicado en 'Ecclesia al día' con Raquel Caldas que, aunque el total de incidentes ha disminuido, la naturaleza de estos ataques ha empeorado, porque son más violentos.

María García ha comentado que el informe incluye diversos tipos de ataques, desde la violencia física contra creyentes —como el asesinato de un sacristán en Algeciras en 2023— hasta las agresiones a templos y símbolos religiosos, el escarnio a la religión y los intentos de eliminar la religión del ámbito público, como las propuestas para retirar la asignatura de religión en las escuelas o eliminar símbolos religiosos de espacios públicos: "Lo que hemos observado es que, a pesar de la bajada en el total de incidentes, los ataques han sido más brutales y más frecuentes en ciertos lugares, especialmente en Andalucía, Madrid y Cataluña, que siguen siendo las comunidades más afectadas".

"¿A qué sociedad estamos llegando?"

Una de las preocupaciones más grandes del informe, según García, es el papel de los partidos políticos en la radicalización de los discurso: "Cuando hay incluso partidos políticos que están promoviendo eso, que luego lo cuelgan en sus redes sociales, ¿a qué sociedad estamos llegando? Parece que cualquier característica de la persona se protege, pero las creencias religiosas no".

En cuanto a los intentos de cambiar la legislación, García ha afirmado sobre la propuesta del PSOE y Sumar para eliminar la protección de los sentimientos religiosos del Código Penal que "siempre dicen que este artículo del Código Penal es como algo anacrónico, que para estar a la altura de Europa hay que eliminarlo, y eso no es cierto, porque 21 de los 27 estados de la Unión Europea lo protegen en su código penal, la protección de los sentimientos religiosos. ¿Por qué entonces quieren quitarlo ahora? Creemos que eso deja más desprotegidos aún a los creyentes".

María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y Raquel Caldas, presentadora de 'Ecclesia al día'

"espiral de silencio"

El informe también resalta el aumento de ataques simbólicos, como pintadas en lugares de culto y en cementerios, lo que, según García, refleja una falta de respeto por los valores fundamentales que protegen la libertad religiosa: "Cada vez más vemos una espiral de silencio en la que los creyentes se sienten inseguros de manifestar su fe en público. Al final no te manifiestas como creyente en la vida pública, sólo te manifiestas como creyente en tu casa".

En este sentido, ha añadido que "parece que en el ámbito público no te puedes manifestar como tal... y que, además, los creyentes cuentan menos para manifestar ciertas ideas... Como eres creyente no puedes hablar del derecho a la vida o no puedes hablar de igualdad de género o no puedes hablar de diferentes cosas que, cuando no eres creyente, parece que sí puedes estar en ese debate público. Esto nos ha pasado incluso con profesores de universidad".

Como conclusión, María ha señalado que "son ataques que empiezan violando la libertad de culto y, al final justamente eso, llega a los templos, los lugares privados y parece que cuesta que haya manifestaciones públicas de fe... Es lo mismo con los símbolos, parece que se quieren quitar porque recuerdan que al final la religión también está presente en el ámbito público y que forma parte de nuestras raíces como cultura y como sociedad".