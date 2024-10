Menos horas o no contar para la nota media, motivos por los que la LOMLOE castiga a la asignatura de Religión: "Una medida ideológica"

El último estudio del 'Observatorio de la Religión en la Escuela', elaborado por la Fundación SM, determina que el 66% del profesorado que imparte esta materia consideran que la reforma educativa de la LOMLOE ha influido negativamente en la asignatura.

El director del observatorio, Carlos Esteban, ha señalado en 'Ecclesia al día' que dos de cada tres docentes consideran que la actual ley trae consigo más problemas que soluciones respecto a la anterior, aunque también destaca el estudio un aspecto positivo: “El profesorado de Religión está más ilusionado que el profesorado general en su tarea educadora”, ha precisado.

Los tres motivos por los que la LOMloe perjudica a la asignatura de religión

Cuestionado los motivos por los cuales el profesorado de Religión considera que la LOMLOE afecta negativamente en la asignatura, para Carlos Esteban existen varios factores que van desde el expediente académico a la ausencia de alternativa para quienes optan por no estudiarla.

“El hecho de que la nota de Religión no cuente para la media del expediente académico se nota especialmente en los centros públicos, en la ESO y en Bachillerato”, ha comentado el director del 'Observatorio de la Religión en la Escuela', quien asegura que no tanto por la cuestión académica, sino porque supone “una falta de credibilidad de la asignatura y del profesorado”.

“Es evaluable pero no del todo y erosiona el rigor académico y la labor del profesor”, ha insistido en 'Ecclesia al día' Carlos Esteban.

Un segundo factor que resta valor a la materia, opina Esteban, es la reducción de las horas lectivas, que en algunas comunidades como Andalucía o Madrid han pasado de tener dos a una: “Se ha reducido considerablemente”, lamenta.

El tercer motivo es la falta de alternativa para los estudiantes que no eligen la asignatura de Religión, lo que a juicio del director del observatorio implica castigar a quienes sí optan por la asignatura: “Tienen una o dos horas más de trabajo formativo, mientras que los que no la eligen quedan liberados de una hora o dos. En Infantil no se nota, en Primaria poco, pero en la adolescencia se nota considerablemente”, ha advertido.

Una medida, apunta Carlos Esteban, que “no ha sido tomada por razones pedagógicas, sino puramente ideológicas para marginar a la asignatura de Religión”.