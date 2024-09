El libro que desmonta la leyenda negra de la historia de España: "Tenían envidia del éxito español"

Los españoles somos en parte responsables de que se haya dado credibilidad a la leyenda negra que rodea los capítulos más brillantes de nuestra dilatada historia. De ahí que el escritor Pedro Fernández Barbadillo haya publicado 'Historia desconocida del imperio español' donde recoge estos episodios más relevantes de nuestro pasado.

Fernández Barbadillo ha lamentado que los españoles no levanten la voz y hayan dado por válidas estas leyendas que tienen su origen en los enemigos del Imperio Español: “Nos la hemos creído, hemos contribuido a ello y desde hace años estamos dando la batalla en contra de ella y rescatando lo mejor de nuestra historia”, ha comentado en 'Ecclesia al día'.

Entre esos capítulos más destacados, el autor del libro enumera la expedición de la vacuna de la viruela o las universidades que se construyeron en América desde el principio de la conquista, antes incluso que en ciudades de nuestro país: “Madrid hasta el siglo XIX no tenía ni catedral ni universidad, mientras que en Lima y México ha mediados del siglo XVI tenía las dos cosas. Eso no pasaba en las colonias británicas, francesas o belgas”, ha subrayado.

Pedro Fernández Barbadillo atribuye estas leyendas a la 'hispanofobia' dominante en siglo anteriores, y que tuvieron su punto álgido en el XIX y XX por parte de británicos, franceses u holandeses: “Tenían envidia del éxito español, de esas flotas de Indias, esas ciudades de México, de Lima, de La Habana, y expandían tópicos que se repitan en nuestra leyenda negra, que eran vagos, que eran explotadores, que eran sanguinarios, lujuriosos...”, ha continuado argumentando.

El catolicismo, clave para sostener el Imperio Español

El autor de 'Historia desconocida del imperio español' ha hecho hincapié en que sin el catolicismo no puede entenderse el Imperio Español: “Desde 1493 (segunda expedición de Colón) y hasta 1.800, la Corona española paga el viaje a 15.000 religiosos, no solo españoles, también portugueses, italianos, etc. que iban a India y Filipinas para predicar la fe católica”, ha opinado.

Y es que el anticlericalismo está detrás de buena parte de esta tergiversación de nuestra historia, como que colonizamos países para explotar a los nativos del lugar, obtener esclavos, minas y sin importar el desarrollo de sus culturas.

“En el Imperio español es al contrario, desde el primer momento en el que se establecen en República Dominicana y Haití se construyen hospitales, escuelas, etc. porque era algo a lo que se sentían obligados. Iban a predicar la fe a esta gente y esto implicaba elevarles su nivel de vida”.

Con estas leyendas, apunta Fernández Barbadillo, los ingleses y holandeses buscaban “destruir la fuente, que era el oro y sobre todo la plata, que permitía a esa monarquía católica mantener ejércitos y combatir. Cuando algunos piratas o ingleses desembarcaban en Buenos Aires por ejemplo, en 1806, lo primero que hacían era quemar iglesias”, ha recordado.