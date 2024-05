Jesús Folgado, director del documental sobre Diego de Pantoja: ''Se hizo un niño''

El primer misionero cristiano en China fue Diego de Pantoja (1571-1618), un jesuita de Valdemoro. Por ello la diócesis de Getafe ha presentado un documental sobre su vida: ''Diego de Pantoja, SJ. Puente entre Oriente y Occidente. De Valdemoro a Beijing''.

''Es uno de los misioneros más concoidios en China. Se le considera uno de los científicos y astrónomos más importantes. Él reformó el calendario chino'', explica Jesús Folgado. Es sacerdote y director del documental. Además, comenta que fue un gran literato chino, pues ''él leía en chino, escribía en chino perfectamente. Me decían unos chinos que son incapaces de escribir como escribía Pantoja'', y es que el misionero supo conectar con la corte del emperador. Aprendió desde cero, ''se hizo un niño''.

Sigue siendo respetado por la academia, ciencias y sociedad chinas. ''Es la paradoja de Diego de Pantoja''. De hecho, China declaró en 2018 el ''Año Diego de Pantoja'' por el centenario de su muerte en 1618 en Macao.

El Papa Francisco envió una carta al respecto del documental al padre Folgado. Le llama la atención ''Ha tenido el valor de proponer la fe en versión china'', le llama ''embajador de la cutlrua china en Occidnete''. ''Él va por la fe, siguiendo als rutas comerciales'', y para evangleizar ''tiene que inculturarse''. Por eso se hace un niño, nace de nuevo, a una cultura centenario. También reconoció su papel musical por haber enseñado a tocar el ''clavicordio en la propia Ciudad Prohibida''.

Hoy las relaciones entre China y el Vaticano van siendo mejores. Aunque no hay una causa efecto, según el padre Folgado, ''este año se cumplen cien años del Concilio sinense'', celebrado en Shangai entre diplomáticos chinos y vaticanos.

