El icono del Padre Michael Canzian, símbolo de su fuerte experiencia sacerdotal

"El icono se escribe porque no es una simple obra de arte como cualquier cuadro o lienzo que se pueda pintar. Es algo que brota de la oración y del diálogo con la palabra. La palabra pronunciada por el Espíritu Santo en el corazón de quien ora es la que se plasma en imagen. Por tanto, el fruto de lo que se pinta es lo que ha pasado por el corazón", ha explicado el Padre Canzian en 'Ecclesia al día' de TRECE, sobre por qué se escribe un icono y no se pinta. En definitiva, un icono son estas palabras escritas tanto por el corazón como por el Espíritu Santo, que se plasman en pintura e imagen.

"El icono es algo que brota de la oración"

El Padre Michael ha escrito el icono de la Virgen de la Ternura, que está totalmente relacionado con su ordenación sacerdotal. "Fui ordenado sacerdote hace un año y medio, y el apostolado me regaló un curso de iconografía porque sabían que era algo que me apasionaba. Justamente en ese curso quise plasmar la fuerte experiencia que tuve con la ordenación sacerdotal". Durante su proceso de preparación, el Padre Michael sintió la llamada de Jesucristo: "En el camino de preparación me sentí acogido dentro del vientre de María".

"Me sentí acogido dentro del vientre de María"

Uno de los detalles del icono en el que el Padre Michael ha enfatizado es la aureola de la Virgen. "El icono es una ventana a la eternidad, por eso siempre está dentro de un marco. Esto es lo que yo contemplo cuando la aureola rompe el cuadro y toca el marco: tiene un pie en la eternidad y otro en esta tierra".

El Padre Michael Canzian también nos ha contado que tardó tres meses en escribir este icono. "Lo hacía en mis ratos libres; además, no se hace todo de un tirón, hay que esperar a que se seque". Se elige la tabla de madera y luego se le aplican siete capas de yeso. "Estas siete capas de yeso representan la contemplación de los siete pecados capitales", ha apuntado el Padre. "Lo bonito es que, de la fragilidad humana, brota la imagen. A partir de ahí se empiezan a usar los colores, siempre de la oscuridad a la luz, como actúa Dios en los humanos".