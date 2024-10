'Cómo convertir un vicio en beneficio', el libro de Rubén de Lis para superar las adicciones: "Hasta aquí llegué"

Convertir nuestras adicciones en un beneficio. Parece una contradicción en sí misma, pero es posible transformarlos en una fuente de crecimiento. Así lo demuestra el cantante y escritor Rubén de Lis, que ha publicado el libro 'Cómo convertir un vicio en beneficio' para ayudar a quienes desean emprender un cambio en sus hábitos de vida y liberarse de las garras de las adicciones.

“La idea es sustituir pero no anular para no caer en el vacío. Imagínate si tienes el vicio de comer comida procesada, la idea es cambiarlo por la dieta Mediterránea, hacer deporte, cambiar de hábitos y convertirlo en un beneficio”, ha explicado en 'Ecclesia al día'.

Para realizar esta transformación, Rubén de Lis propone abordarlo de manera holística “espiritual, física y mental, porque no puedes cambiar nada si no lo haces desde esos tres puntos. El deporte es la disciplina, la música el arte y la fe lo es todo, sin fe no hay nada en la vida”, ha asegurado.

"La mentalidad positiva es clave para conseguir lo que te propongas"

Para crear hábitos saludables y dejar atrás las malas costumbres, el autor de 'Cómo convertir un vicio en beneficio' da a conocer su secreto: “Me levanto a las cinco, tengo mi momento de oración, hago deporte, me hidrato mucho y eso me da energía y vitalidad, claridad mental. Con esa rutina y hábitos puedes lograr lo que te propongas”, ha señalado.

La mentalidad positiva es clave para conseguir lo que te propongas, y es una realidad que ha experimentado Rubén de Lis con personas con las que ha tratado y conocido su testimonio: “Las adicciones antes eran más visibles, ahora son las silenciosas como la tecnología, la pornografía, las redes sociales...”

“AUNQUE PAREZCA MENTIRA, Una persona adicta es superdisciplinada "

Claro que para superar una adicción, el primer paso es reconocer que se tiene un problema: “Las personas que cambian es porque han tocado fondo y han reconocido primero que tienen ese problema. Si lo reconoces puedes decir hasta aquí llegué y no siempre vas a poner excusas y posponiéndolo”, ha agregado.

Al final, apunta el cantante y escritor, es cambiar una disciplina negativa para nuestra salud en otra positiva: “Una persona adicta es superdisciplinada aunque parezca mentira, porque va a perseguir cómo llegar a esta adicción. Un cocainómano cada día va a esta buscándose la vida hasta última hora para conseguir la cocaína Es una persona disciplinada. Buscamos cambiar hábitos para que esa misma disciplina la utilice en hábitos que le beneficien, y para eso hay terapias”.

Actualmente, Rubén de Lis ofrece charlas, conciertos y testimonios con formación para transformar la vida de las personas con problemas: “Nos lleva por universidades, colegios, iglesias... Hemos estado en América y ahora por España. Estamos contentos con la aceptación porque conecta a jóvenes, familias... Es desconectar del teléfono para volver a reconectar”.