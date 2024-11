¿Cómo afecta el 'Black Friday' a las personas con adicción a las compras?

Hoy es uno de los viernes más esperados de todo el año porque es el 'Black Friday', donde los descuentos pueden llegar hasta el 50 o 70 %. Sin embargo, aquellas personas que tienen un problema con la adicción a las compras, tienen que gestionarlo de la mejor manera posible. Por eso en 'Ecclesia al día' de TRECE hemos hablado con el doctor Álvaro Pico que es el director médico de la clínica Nuestra Señora de la Paz de la orden de San Juan de Dios. Esta clínica trabaja para ayudar a personas con este tipo de conductas, sobre todo en un día como hoy.

El doctor ha explicado cómo las marcas consiguen que tantas personas queden atrapadas en sus ofertas, "Llevan muchos siglos intentando desarrollar todo tipo de estrategias comerciales, como por ejemplo, de márquetin y publicidad. Sin embargo, en los últimos años, se han sofisticado mucho más porque han conseguido encontrar y rastrear nuestra forma en la que nos relacionamos con las redes para enviarnos publicidad dirigida".

Las marcas estudian la manera en las que nos relacionamos con las redes para enviar publicidad

Aunque también ha mencionado que un día como hoy es peligroso tanto para personas con problemas de adicción como para aquellas que no lo tienen, "Vivimos en una sociedad basada en el consumo donde la demanda y la necesidad se van creando por momentos. De esta manera, es difícil para las personas que no les cuesta dejarse llevar caer en esta trampa. Sin embargo, un día como hoy, también afecta a aquellas personas que no tienen ningún tipo de problema".

"Vivimos en una sociedad basada en el consumo"

Por eso, el doctor Álvaro Pico ha recomendado en 'Ecclesia al día' de TRECE que hay que ser especialmente cuidadosos con la detección de necesidades y el seguimiento de planificación de compras, "Debemos llevar a cabo nuestras compras de una forma ordenada y planificada, para ello, debemos escoger lo que realmente queremos y luego llevarlo a cabo". El doctor Pico ha hecho hincapié también en que existen algunos casos muy graves donde al paciente se le controla las formas de compra, como por ejemplo, su tarjeta y su dinero.