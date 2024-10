La aplicación de la pena de muerte alcanza su cifra récord en 10 años: ¿Cuál es el país que lidera el ranking de ejecuciones?

El Papa Francisco ha vuelto a manifestar su preocupación por la aplicación de la pena de muerte en diferentes países. En su cuenta de X (antiguo Twitter), el Pontífice califica de “inadmisible” al atentar “contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”.

De ahí que Francisco haya hecho un llamamiento “para que sea abolida en todos los países del mundo”.

Razones existen para este mensaje del Papa. Y es que el número de ejecuciones en el año 2023 ascendió a 1.153, una cifra que no se registraba desde el año 2015, según el informe de Amnistía Internacional. Irán representa el 74% total de las ejecuciones el pasado año, mientras que en China no hay datos. Según la ONU, la pena de muerte está contemplada en la legislación de 55 países, pero solo 16 recurrieron a ella en 2023.

El Vicedecano de la Universidad Pontificia de Salamanca, Román Ángel Pardo, ha señalado que a lo largo de la historia ha sido una solución cuando la sociedad se veía amenazada por ciertos individuos.

“Es lo que se llamaba el 'principio de la totalidad', vamos a salvar al todo eliminando un parte. Pero la sociedad ha mejorado sobre todo en Occidente por las raíces cristianas y por lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de la historia. Hemos evolucionado en muchos ámbitos y se buscan otras soluciones penales que no pasen por la pena de muerte, que es un fracaso de la sociedad y del sistema jurídico y penal”, ha argumentado.

Pese al rechazo a la pena de muerte por parte de los últimos papas, Román Ángel Pardo recuerda que ha sido Francisco quien ha cambiado el Catecismo de la Iglesia Católica descartando su aplicación dentro de la ética cristiana.

Y es que como apunta el Vicedecano de la Universidad Pontificia de Salamanca, el concepto de la dignidad humana de 1948, de la cual la Iglesia es su gran promotora, muchos países no la firmaron, siendo el motivo por el que aún existe en algunas legislaciones: “En ciertos lugares con otra cultura o tradiciones diferente es posible que en su concepto de racionalidad, el pensar sobre lo que es el ser humano y su dignidad, se queda corto. Habría que invitar a todas las culturas y tradiciones a pensar qué se quiere conseguir con la pena de muerte”, ha puntualizado.

“hay que descartar la pena de muerte incluso en estado de guerra"

Con la pena de muerte, argumenta Román Ángel Pardo, no es posible la rehabilitación del ser humano, y precisa que algunos la justifican por la ejemplaridad: “Si condenamos la pena de muerte no va a haber más casos en los que se produzcan atentados que reclamen leyes que quiten la vida. Pues no, porque sigue habiendo terrorismo y atentados contra la vida”, remarca.

A juicio del Vicedecano de la Universidad Pontificia de Salamanca, desde la Teología y el contexto actual, “hay que descartar la pena de muerte como posibilidad incluso legislativa en estado de guerra. Otra cosa es que volviéramos a una situación hacia atrás, un desastre y volver a la Edad Media o al Paleolítico”, apunta.

Además, precisa que la Iglesia a lo largo de su historia ha permitido la pena de muerte dentro del Catecismo pese a la condena de los últimos papas y el reciente cambio al respecto de Francisco, pero hace hincapié en que “dentro de los Padres de la Iglesia algunos dicen que no entra dentro del pensamiento cristiano”.