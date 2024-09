Alicia Latorre, sobre el aumento de los abortos: "Se vacía el vientre de la madre y se vacía las conciencias"

Los abortos en 2023 se dispararon hasta un 4,8% respecto al año 2022. En total, se produjeron 103.097 abortos, frente a los 98.000 del año anterior. Un dato significativo es que el 25% de las mujeres que decidieron interrumpir de manera voluntaria su embarazo ya lo habían hecho con anterioridad. Es la cifra más alta en una década, según los datos del estudio sobre IVEs realizadas en España durante el año 2023.

Los aborto aumentaron en todas las comunidades autónomas excepto en Aragón y Navarra, mientras que Cataluña lidera la tasa de regiones donde más abortos se practicaron, con quince por cada 1.000 habitantes.

El papa Francisco, sobre el aborto: "Es un asesinato"

Unas cifras que no han pasado desapercibidas para el Papa Francisco, quien en la rueda de prensa en el vuelo de regreso de Bruselas afirmaba que el aborto “es un asesinato” y los médicos que acceden a ello son “sicarios”. “Se mata a un ser humano. Y los médicos que se prestan a esto son, permítanme la palabra, sicarios. Son sicarios. Y eso no se puede discutir. Se mata una vida humana”, ha insistido.

Alicia latorre, sobre los datos de aborto: "Es una realidad terrible""

Una línea en la que ha ido en 'Ecclesia al día' la presidenta de la Federación de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, que ha explicado que estas cifras facilitadas corresponden a las que han notificado los centros abortivos de nuestro país, pero apunta que realmente se han practicado “muchos más de los que nos han dicho”.

De ahí que Latorre haya invitado a la sociedad a examinar “a fondo” la publicación anual del Ministerio de Sanidad que está incompleta: “Es escalofriante ver las cifras, pero más que quedarnos con los datos, es ver que es una realidad terrible que está siendo financiada, consentida y legalizada”, ha lamentado.

En este sentido, la presidenta de la Federación de Asociaciones Provida ha puesto de ejemplo a Stalin cuando decía que “una muerte es una tragedia y millones de muertes son una estadística, y nosotros no queremos quedarnos en si ha subido en un tanto por ciento porque no son cifras reales, son muy superiores porque muchas mujeres van directamente y pagan el aborto químico y muchas veces se contabilizan de otra manera”, ha explicado.

Para Alicia Latorre, es importante desentrañar lo que ocurre “detrás de estos fríos muros de la muerte y ver qué responsabilidad tiene cada uno, porque se ha ido introduciendo lentamente, algunos de manera planificada y otros mirando para otro lado, y esto es algo muy serio que no podemos esperar a que cambie la ley”, ha advertido.

"Se vacía el vientre de la madre, se vacía las conciencias"

Y es que como ha resaltado la responsable de la federación provida, el aborto no es más que “la muerte provocada de un ser humano inocente en el vientre de su madre”, que además “deja graves heridas físicas pero sobre todo psicológicas en la madre, y lo pueden disfrazar diciendo que forma parte del cuerpo de la mujer, pero ni ellos se lo creen en este lúgubre negocio en la muerte”, ha aseverado.

Alicia Latorre ha instado a la sociedad a asumir en primera persona la defensa de la vida y no esperar a que cambie la ley: “Por todos los medios intentaremos hacerlo, pero tenemos que decir a los políticos que estamos un porcentaje importante de personas a las que no nos da igual, que queremos que el aborto sea un delito consentido y no tiene que ver con el castigo a la mujer que es lo que dicen”, ha apostillado.

También ha aclarado que defender el aborto no es una posición feminista, recordando que la madre es la segunda víctima de esta práctica, aunque también el hombre: “Se le deja completamente fuera y deja secuelas”, ha alertado.

Por último, la presidenta de la Federación de Asociaciones Provida ha remarcado que en un contexto en el que tanto se habla de la España vacía, el aborto “sí que es vaciar España con los seres

más inocentes y débiles. Se vacía el vientre de la madre, se vacía las conciencias y se vacía España que echa a la basura a sus fuerzas vivas, estas criaturas que son nuestro presente y nuestro futuro”, ha afirmado.