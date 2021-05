El proceso sinodal que el Papa quiere para la Iglesia entre 2021 y 2023, protagonista de la revista ECCLESIA

Ya está disponible el último número de ECCLESIA, el 4.077, en el que la revista cuenta en exclusiva con un artículo de la Secretaría General del Sínodo ante el proceso sinodal que el Papa quiere para la Iglesia entre octubre de 2021 y de 2023.

Monseñor Luis Marín de San Martín OSA, subsecretario, recuerda que «la sinodalidad pertenece a la esencia de la Iglesia, como también la dimensión comunitaria o la misión. Por tanto, no es una moda pasajera, un lema vacío o una ocurrencia del Papa. La Iglesia es sinodal en sí misma». Hay tres decisiones urgentes que debemos tomar: «asumir, de una vez por todas, la eclesiología de comunión y sus consecuencias prácticas»; «ponernos a la escucha»; y «potenciar decididamente la corresponsabilidad de todos los cristianos». Para el padre Luis Marín, «la sinodalidad se inscribe en la perennis reformatio de la Iglesia» y esta reforma es radical (no periférica), es un proceso comunitario (no individualista o solitario) y nos lleva a salir y testimoniar.

Además, junto al artículo, publican el esquema que se seguirá durante el proceso sinodal.

Iglesia en España

Como cada semana, la revista acerca a sus lectores toda la actualidad de la Iglesia en España y profundiza sobre la situación de los migrantes en Ceuta, con palabras del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza. También recoge las palabras del cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española que lamenta las declaraciones en el Congreso de los Diputados de Gabriel Rufíán en las que se «mofa» de los católicos y de la Sagrada Escritura.

La revista recoge también el decreto del Papa Francisco a través del cual otorga el gobierno pleno de la diócesis de Almería a Antonio Gómez Cantero, obispo coadjutor de dicha diócesis.

Jornada Pro Orantibus

El reportaje de la revista nos acerca la Jornada Pro Orantibus: «Ser monja de clausura supone entregar, cada día, la vida por amor», escrito por Carlos González. «La vida contemplativa, cerca de Dios y del dolor del mundo» es el lema de este año de la Jornada Pro Orantibus, que la Iglesia celebra en la solemnidad de la Santísima Trini-dad, el próximo 30 de mayo.

Los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, organizadora de esta Jornada, recuerdan en el mensaje que «este es un año más, pero no un año cualquiera. Estamos atravesando una situación global que ha trastocado fuertemente nuestras vidas». Por ello, subrayan la importancia de la vida contemplativa «que sufre cuando el mundo sufre porque su apartarse del mundo para buscar a Dios es una de las formas más bellas de acercarse a él a través de Él».

La portada

Modo Sínodo. No como un evento, no como una actividad. No. Modo Sínodo es un estilo, una forma de ser y de vivir el Evangelio. Es un camino procesual en el que todo el Pueblo de Dios, laicos, consagrados y sacerdotes, estamos llamados a recorrer juntos escuchando al Espíritu. Así quiere el Papa a la Iglesia. En camino y juntos. Siguiendo la imagen de Francisco, nuestra #PortadaEcclesia muestra un poliedro de colores (un cubo de Rubik) que refleja la diversidad de nuestra Iglesia. Todos, con nuestras diferencias, juntos, participando en la acción evangelizadora, que es lo que nos une. Iniciamos ya este camino de entusiasmo y esperanza. Juntos, sinodalmente desde la base.

