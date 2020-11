Las colas del hambre, una realidad que se vive en España y que recoge el último número de la revista ECCLESIA

Ya puedes leer el último número de la Revista ECCLESIA pinchando en el siguiente enlace: https://www.revistaecclesia.com/ecclesia-4-052-las-colas-del-hambre-si-estan/.

En esta publicación, la revista ofrece un reportaje mostrando la realidad de las colas del hambre de nuestras ciudades, de la mano del periodista Carlos González García. Desde las páginas de ECCLESIA invitan al «anuncio y la denuncia, propios de nuestro compromiso con el Evangelio, se centran en tantos miles de personas que cada día tienen que pedir alimento en nuestras instituciones». Una realidad, que según la publicación, «no debemos seguir ocultando».

Y es que las colas del hambre sí están. «España está pasando hambre y nadie habla de ello». Esta realidad de familias que ya no tienen ni lo indispensable es la que quiere sacar a la luz la revista de la CEE en su portada. «Las colas del hambre sí están, por mucho que quieran ocultarlas. Se silencian como si no existiesen, pero en muchas de nuestras calles se encuentran hombres y mujeres pidiendo alimentos porque en sus hogares no hay ingresos para lo más básico». Mientras, «nuestros políticos» anuncian medidas que nunca llegan de verdad. «Por eso, somos nosotros los que estamos llamados a anunciar y a denunciar. Desde el compromiso que la Iglesia sigue manteniendo, cuando hay pandemia y cuando no, somos interpelados a estar con quien lo necesita, mostrando el rostro amable de Cristo, el que no abandona, sobre todo cuando la realidad arroja cifras tan urgentes como el hambre, la enfermedad e incluso la muerte».

Informe sobre el panorama de la Religión en la escuela

En este número de ECCLESIA también profundizan sobre los resultados que se desprenden de preguntar a los protagonistas en el Informe ERE 2020sobre el panorama de la clase de Religión en la Escuela, presentado hoy, 4 de noviembre.«Hay un perfil de profesor de religión cercano, educador», ha señalado Carlos Esteban Garcés, director del Observatorio de la Religión en la Escuela (ORE) y autor del estudio, al que Asier Solana ha entrevistado en la páginas de este número.

Además, las páginas de este número recogen la opinión de Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas ahondando sobre la plataforma «Más plurales, más libres, más iguales», que se ha unido en defensa de la pluralidad educativa y en contra de la denominada Ley Celaá.

En la sección de España, se recoge la presentación que la CEE ha hecho de la envíclica Fratelli tutti, en la Fundación Pablo VI y las primeras palabras de salutación a su nueva diócesis de Fernando Valera, obispo electo de Zamora.

La carta del Vaticano sobre las uniones civiles homosexuales

Por otra parte, además de la documentación del Papa y la crónica vaticana realizada por Ángeles Conde, la revista recoge la carta íntegra que la Secretaría de Estado del Vaticano ha enviado una carta a la Conferencia Episcopal Española y a todas las Conferencias del mundo para explicar los recientes comentarios del Papa Francisco sobre las uniones civiles homosexuales, en el documental «Francesco» del ruso Evgeny Afineevsky, y «ha argumentado que las palabras del Papa fueron sacadas de contexto y que su posición no constituye un cambio en la enseñanza de la Iglesia sobre el tema».

El Papa Francisco se solidariza con Francia y Austria tras los atentados

En las páginas de internacional, José Ignacio Rivarés recoge los atentados en Niza y Viena, ante los que el Papa Francisco ha lamentando «a todas las víctimas indefensas del terrorismo, cuya exacerbación de crueldad se está difundiendo en Europa». El Papa se ha referido en particular «al grave atentado de los días pasados en Niza en un lugar de culto y el de antes de ayer en las calles de Viena, que han provocado consternación y desaprobación en la población y en quienes se preocupan por la paz y el diálogo».

Francisco ha pedido por las personas «trágicamente desaparecidas» y ha expresado su cercanía espiritual a sus familiares y a todos aquellos «que sufren por causa de estos eventos deplorables, que tratan de comprometer con la violencia y el odio la colaboración fraterna entre las religiones».

Enlace en nuestra web: https://www.revistaecclesia.com/ecclesia-4-052-las-colas-del-hambre-si-estan/