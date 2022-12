Yolanda Díaz: «La conversación con el Papa fue una de las más importantes de mi vida, me ha cambiado»

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dedicado este miércoles 14 de diciembre grandes elogios al Papa Francisco, con quien se entrevistó en el Vaticano hace ahora un año. «Créanme, en este tiempo he conocido a personas muy interesantes, pero la del Papa fue una de las conversaciones más importantes que he tenido en mi vida. Yo creo que me ha cambiado», ha afirmado.

Díaz ha hecho esta confesión en la presentación del libro Os ruego en nombre de Dios (Grupo de comunicación Loyola), escrito a cuatro manos por el Papa y el periodista Hernán Reyes Alcaide. El acto ha tenido lugar en la iglesia de San Antón de Madrid y en él han participado, además del autor, el Padre Ángel, presidente de Mensajeros de la Paz, y el director de Religión Digital, José Manuel Vidal.

Díaz, que acaba de llegar de Argentina, ha indicado que, pese a no ser creyente, se siente muy próxima al Papa Francisco y ha manifestado que en aquella audiencia reflexionaron sobre el trabajo digno, el bien común y otros temas. «Todavía no se había aprobado la reforma laboral», ha recordado antes de afirmar que escuchar las reflexiones que hace el Papa en este libro «es algo obligado». «Cuando yo lo leí y lo trabajé —ha confesado— me veía demasiado reflejadas en las afirmaciones que se hacen, quizá porque son de sentido común».





La centralidad del mundo del trabajo es uno de los asuntos que se tratan en la obra. Otras cuestiones que aparecen en él son la crisis ecosocial, la transferencia de tecnología de los países ricos a los pobres o el problema del hambre. La crisis alimentaria debería ser nuestra misión principal de todos los días, ha dicho la dirigente política gallega, que sostiene que «no hay posibilidad de avanzar ni caminar sin esperanza».

La vicepresidenta del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto énfasis en que el Papa Francisco «hace un alegato a favor de la política con mayúsculas» y que arrincona la política «con minúscula», a la que ha definido como «la del ruido y de los conflictos». «Esa reflexión sobre la política con mayúscula debería ser escuchada y reflexionada por todas las personas que se dedican a la vida pública», ha indicado. La impulsora de la plataforma «Sumar», por último, ha ensalzado el llamamiento el llamamiento que hace el Pontífice a los jóvenes para que se involucren en la política «desde una mirada limpia y fraterna».

Doctrina sobre la propiedad privada

El autor del libro, Hernán Reyes Alcaide, ha explicado que el libro se gestó a partir del mensaje que el Papa dirigió en octubre del año pasado a los movimientos populares, en el que se dirigía a una serie de colectivos —fabricantes de armas, empresas farmacéuticas, medios de comunicación, etc.— con la fórmula «En nombre de Dios les pido…».

El corresponsal en Roma de la agencia Telam y del portal Religión Digital, ha comenzado su intervención con dos espectaculares citas papales de la doctrina de la Iglesia sobre el derecho a la propiedad privada y el trabajo y el destino universal de los bienes. En ellas se recordaba que el principio de la propiedad privada no es un derecho absoluto y que la postura de un capitalismo rígido es «inaceptable». «La primera cita —ha señalado el informador argentino ante la sorpresa del auditorio— es del Papa Juan Pablo II, y la segunda de Benedicto XVI, a quienes a nadie se les ocurriría tildar de comunistas».





El Padre Ángel, por su parte, ha manifestado que el Papa Francisco habla más con gestos que con palabras, que para él la inmigración y la soledad son dos grandes problemas. «Hay que escuchar más», ha pedido.

José Manuel Vidal, por último, ha dicho que Yolanda Díaz es «un ejemplo de lo que significa la política con mayúsculas, la política al servicio del bien común, la que intenta conseguir hacer realidad las tres «T» del Papa Francisco: techo, tierra y trabajo».