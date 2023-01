La violencia machista, el drama invisible de miles de mujeres en España

Según los últimos datos de Interior, España tiene 74.656 expedientes activos en cuestión de violencia machista. En TRECE, el programa ‘Ecclesia’ de este 21 de enero, se ha hecho eco de este drama social con el testimonio de una víctima. De los casos activos de violencia machista, 12 se han calificado de riesgo extremo y 722 de riesgo alto, lo que significa que son mujeres cuentan con medidas de protección reforzadas.

Pilar Bermúdez pone rostro a este drama invisible. Ella representa a cientos de miles de mujeres que como ella han tenido que vivir con miedo debido a los malos tratos. Pilar tiene 72 años y durante décadas ha sido maltratada por parte de su marido. “Descubrí demasiado pronto que la persona con la que me casé ya no era la misma”, ha contado Pilar al programa ‘Ecclesia’.

El miedo paraliza

En la mayor parte de los casos, las mujeres no son conscientes de lo que les está pasando y así lo recuerda Pilar: “Eres consciente a la larga, porque siempre piensas que es algo puntual, que cambiará y ya no pasará más”. Pero lo cierto es que a las mujeres que viven una situación similar cada vez les resulta más difícil escapar. “La dependencia que tenemos las mujeres con nuestro maltratador no nos deja actuar”. En gran parte es el miedo el que paraliza y Pilar lo sabe bien: “Es muy difícil porque como te haces tan adicta a tu maltratador, creas tal dependencia que tienes miedo para todo. Estás pendiente de cuando llega a casa a ver cómo está. Siempre estás en guardia”, ha contado Pilar a Irene Pozo.

A Pilar le costó mucho abrir los ojos y ver lo que de verdad estaba viviendo. “Fue ya cuando empecé a trabajar y luego ya cuando mi marido murió. En todo momento mis hijos han sido la columna para poder seguir viviendo con mi marido, pensando que las cosas cambiarían”.

Seguir adelante

Y a pesar de que ella ya se ha liberado de su maltratador, ha afirmado que “todas las mujeres que sufren maltrato necesitan ayuda psicológica por las heridas. Se puede vivir con ello, pero no se supera y se queda la autoestima muy baja”. Por eso, Pilar acude a Generando Igualdad, una asociación que trabaja por erradicar la violencia de género. “Voy allí desde 2015 que falleció mi agresor” y ha invitado a otras víctimas a través del programa ‘Ecclesia’ que denuncien y dejen atrás el miedo: “No nos atrevemos a dar pasos porque pensamos que no vamos a tener la ayuda suficiente para seguir adelante y tenemos miedo”.

La Iglesia también se hace eco de este drama social a través de asociaciones como la Fundación Luz Casanova, de la que Elena Valverde es responsable de los proyectos igualdad. Un proyecto que surge para dar continuidad a la Obra Social de las Hermanas Apostólicas, que nació en 1924 para trabajar por la erradicación de la exclusión y la desigualdad. “Desde Luz Casanova trabajamos con adolescentes, adultas, niños y mayores y damos formación a profesionales”, ha explicado Elena Valverde a Irene Pozo. Y afirma que cada vez hay más casos entre adolescentes. “Los agresores son cada vez más jóvenes.





Desde la Fundación atendemos a niñas de 12 años con casos de violencia muy fuertes. Muchas chicas incluso lo ven como algo normal”. Elena afirma a TRECE que muchos de estos casos vienen de la concepción que se tenía de la mujer hace años. “La violencia a mujeres siempre ha estado invisibilizada o normalizada. En su época es lo que les tocaba vivir. La violencia estaba aceptada en cierta manera”.

Por eso, desde Luz Casanova insisten en la importancia de trabajar en sensibilización, en especial hacia los adolescentes. “Formar a profesionales que tengan herramientas sobre la violencia de género”.