La vida oculta de la hija ilegítima de Lope de Vega: "Muchos de sus versos eran igualables, o incluso superaban a los de su padre"

La historia ha mantenido en un segundo plano a una de las figuras más fascinantes de la literatura española: Sor Marcela de San Félix, hija ilegítima de Lope de Vega. Ahora, el autor Fernando Bonete la rescata del olvido con La hija del Fénix, una obra que reconstruye la vida de una mujer que tuvo que superar una triple barrera para poder crear. Según Bonete, su figura fue ignorada "primero, por nacer mujer; segundo, por ser hija ilegítima; y tercero, por la contradicción de tener en su propio padre su mayor obstáculo", quien, pese a conocer su talento, nunca se lo reconoció en público.

Un convento como espacio de libertad

Contrario a la percepción contemporánea, el ingreso de Marcela en el convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid no fue una reclusión, sino una liberación. Bonete subraya esta paradoja al explicar que, para ella, el convento "se convierte en un sitio de la máxima libertad". Este espacio sagrado le permitió huir de las ataduras de un mundo que la oprimía y le ofrecía un refugio donde su arte podía florecer Para Marcela, y para muchas otras mujeres artistas del Siglo de Oro, la vida monacal era el único camino para ejercer su vocación con plenitud.

El autor traza un paralelismo con testimonios más actuales para ilustrar esta idea, que puede chocar con la mentalidad moderna. Explica que la vida conventual es una elección para alejarse de las presiones del mundo. "El convento, lejos de ser una huida de las cosas buenas del mundo, es una huida de las cosas no tan buenas del mundo", afirma Bonete, destacando que esta visión de libertad interior ha pervivido a lo largo de los siglos. Fue dentro de esos muros donde Marcela de San Félix encontró la independencia que el mundo exterior le negaba.

Retrato de Sor Marcela de San Félix

Dramaturga a la sombra del Fénix

El talento literario de Marcela se forjó en dos escuelas distintas. Su madre, Micaela de Luján, fue una de las actrices más aclamadas de su tiempo y amante de Lope. Bonete defiende en su ficción la idea de que Marcela "aprendió las letras en primer lugar con su madre", absorbiendo el arte de la dramaturgia en los corrales de comedias. Más tarde, al unirse a su padre en Madrid, actuó como su secretaria, una posición que le permitió perfeccionar su técnica y cultivar el don que ya poseía.

Ya en el convento, su producción literaria se centró en los llamados "coloquios espirituales", pequeñas obras de teatro de temática religiosa. Estas piezas se representaban en los momentos de descanso de la comunidad con un elenco reducido de monjas, lo que, según Bonete, "nos dice que en el convento de las Trinitarias había muchas otras mujeres artistas". A pesar de su talento y producción, la historia ha sido esquiva: de los cinco cuadernos que escribió, solo nos ha llegado uno.

Detalle de Sor Marcela durante el entierro de su padre, Lope de Vega

Pese al silencio histórico, los expertos que han estudiado su obra la reconocen como una de las grandes autoras de su era. Bonete recuerda que el erudito Menéndez Pelayo llegó a afirmar que "muchos de sus versos eran igualables, o incluso superaban a los de su padre". Las estudiosas contemporáneas, como Annalisa Mirizio y Nieves Baranda, han ratificado su valor, posicionándola sin lugar a dudas como "una de las grandes voces del Siglo de Oro". Su legado demuestra que su calidad literaria estaba a la altura de los más grandes, aunque se le condenara a la sombra.

La ficción como herramienta de justicia

Fernando Bonete explica que la elección de la novela no fue casual. La escasez de datos biográficos sobre Marcela, cuya vida se conoce principalmente a través de la correspondencia de Lope de Vega y algunos registros del convento, hacía imposible una biografía tradicional. "No había otra manera de tratar la vida de Marcela que a través de la ficción", asegura el autor. Esta aproximación le ha permitido "redescubrir la vida de Lope" y explorar la compleja relación entre padre e hija, un vínculo con elementos universales que no han cambiado tanto con el paso de los siglos.

Detalle del retrato de Sor Marcela de San Félix

La novela no solo busca hacer justicia a su figura, sino también reflexionar sobre la esencia del arte y la creación. Para Bonete, una de las grandes enseñanzas que extrae de la vida de Marcela es su motivación pura como escritora. Ella, a diferencia de tantos otros, no buscaba el reconocimiento ni la gloria personal. El autor destaca que Marcela "escribe solo por el anhelo íntimo que tiene de escribir, que escribe para Dios y que escribe para las personas más allegadas".