'Vida Ascendente' afirma que la pandemia ha creado grupos parroquiales donde los mayores han recuperado la fe

El movimiento eclesiástico 'Vida Ascendente', perteneciente a la pastoral de mayores, ha percibido que a raíz de la pandemia se han creado diversos grupos parroquiales donde parte de este colectivo ha descubierto la necesidad de compartir su vida de fe y ha puesto de manifiesto las carencias, la soledad o la necesidad de estar acompañados.

Así lo ha explicado su presidente, Álvaro Medina, durante la presentación del documento 'Orientaciones para la pastoral de las personas mayores. La ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones'. “La pandemia ha movido muchas conciencias de personas que estaban en la Iglesia pero que se fue alejando de ella y ahora retornan. Hay que abrirles la puerta de par en par”.

Medina ha explicado que a la hora de elaborar el documento, lo primero fue definir a quien se dirigía, ya que como ha comentado, vivimos en una sociedad donde “nadie se identifica como mayor, parece un delito cuando es una bendición de Dios”.

Así las cosas, han establecido que los mayores son aquellos a los que la vida les ha cambiado en un momento dado: “Cuando los hijos se emancipan, el trabajo termina o se siente un nuevo camino en la vida que hay que afrontar de manera diferente a la anterior. Cuando se han ido perdiendo compañeros de viaje como familiares o amigos y esto produce sensación de soledad, y la soledad es un elemento fundamental que tenemos que cuidar”, ha aseverado.

El presidente de 'Vida Ascendente' ha explicado que las personas mayores tienen dos facetas, “la de agente de pastoral con plenitud de condiciones para trabajar en la Iglesia y otra con personas más limitadas que necesitan ser atendidas”.

Facetas que, como precisa Medina, aflora una actividad dentro de la institución eclesiástica que no está divulgada en la sociedad: “Dentro de Cáritas me he quedado sorprendido al ver los trabajos que hacen con y para los mayores”, relata.

A su juicio, 'Orientaciones para la pastoral de las personas mayores. La ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones' da vida a aquellas realidades de manera que los mayores conozcan dónde pueden recurrir ante una necesidad específica: “Están los que cuidan a los que tienen necesidad, ¿pero quien cuida al cuidador y cómo se le forma? Esta actividad está en la Iglesia. ¿Y cuantos mayores cuidamos a familiares que necesitan atención específica dura y produce fatiga? Hay que estar formados y alentados desde un punto de vista social y de la fe”, asegura Medina.

Otra de las funciones del colectivo anciano que ha enumerado el máximo representante de 'Vida Ascendente' es el de transmitir la fe y compartir aquellos momentos en “los que somos conscientes de que el Señor nos cuida. Esas evidencias de tener relación con Dios fortalecen la fe por lo que los mayores tenemos esos tesoros de experiencia y la obligación de transmitir la fe con nuestros hijos, nietos, amigos...”

“Este documento ayuda a identificar a estas personas como tesoros dentro de la Iglesia”, ha agregado.

En este sentido, Álvaro Medina recuerda que el colectivo “necesita ayuda cuando sentimos la soledad” por lo que “alguien tiene que ser pastor ante esas necesidades, y la pastoral tiene que hacerlo”. En este contexto, ha evocado las palabras del Papa Francisco en enero de 2020, cuando pidió a las conferencias episcopales tomar conciencia de ello.

Para concluir, el presidente de 'Vida Ascendente' ha anunciado que del 27 de septiembre al 1 de octubre este movimiento eclesiástico impulsará actividades de sensibilización, mediante el I 'Encuentro Internacional de Mayores', con el fin de “dar gracias a Dios por estar aquí y de ahí iremos a Santiago de Compostela, donde queremos compartir experiencias y gritarle al mundo que estamos aquí”, ha subrayado Medina.