La UPSA reconoce la labor del cuidador por su aportación en la sociedad: “Debe ser valorada”

El Servicio de Voluntariado de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha inaugurado este martes una semana dedicada a la figura del cuidador, en la que se desarrollará un completo programa de conferencias y talleres formativos, gracias a la colaboración con la Escuela Municipal de Salud del Ayuntamiento de Salamanca, la Fundación Asprodes, la Fundación Aviva, Ascol (Asociación contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre), Aspaym Castilla y León en Salamanca y Salud Mental Salamanca AFEMC.

¿Cuidas de otras personas? ?? Del 13 al 16 de junio, tendrá lugar la Semana del #Cuidador??, del servicio de voluntariado de la #UPSA, para cuidar a quienes cuidan?? Además, @ascol_cyl impartirá cinco talleres formativos para 50 personas.???? Inscríbete??https://t.co/civ71zozVCpic.twitter.com/IrbxMB5j6y — UPSA (@upsa) June 9, 2023

El vicerrector de Internacionalización y Estudiantes, Juan Manuel Castro, ha destacado la abnegación y el cariño de los cuidadores que se ocupan de forma altruista de personas dependientes. Ha asegurado que “sin embargo, eso no significa que no exista un esfuerzo, porque es una labor que va acompañada de tensiones, estrés, emociones contradictorias, etc. Y por tanto debe ser reconocida, porque es un acto de justicia social”.Por su parte, la directora del Servicio de Voluntariado, María Eugenia Polo, ha subrayado la necesidad de que la Universidad tome partido “ya que muchas instituciones no se plantean atender a los cuidadores, y muchas veces no hay recursos humanos ni económicos para hacerlo”.

‘El cuidado, la revolución de la ternura’

El voluntario Juan José García Carabias ha pronunciado la conferencia ‘El cuidado, la revolución de la ternura’. Durante su intervención, García ha realizado un repaso desde el origen de la vida en la tierra y a lo largo de la historia de la humanidad, donde la ternura y el cuidado por el otro siempre han estado presentes. Para el ponente, aunque actualmente la sociedad está concienciada por el cuidado de la tierra o el cambio climático, sin embargo, “se necesita profundizar más en el cuidado del otro, en respetar con cariño y dejarse tocar por la historia de vida del que lo necesita”. Para ello, García cree necesario reconocer a la otra persona como un ser especial y plantearse un modo de estar en el mundo, en el que la persona que cuida al otro se construye y se realiza.

Más actos

Este viernes el Servicio de Voluntariado presentará una jornada completa con un taller formativo gratuito sobre la asistencia personal en la que se tratarán los siguientes contenidos: la figura del asistente personal; la formación del asistente personal; el asistente en la práctica deportiva; la asistencia en la salud mental, y la experiencia de una entidad. Además, ese mismo día tendrá lugar la conferencia ‘Cuidando al cuidador desde la musicoterapia’, a cargo del director del Máster en Formación Permanente en Musicoterapia, Luis Alberto Mateos. La jornada concluirá con una actuación del cellista Javier Rueda.