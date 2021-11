Una nueva parroquia en Albacete: San Juan Pablo II

Desde el 20 de noviembre de 2021 comienza a dar sus pasos la parroquia de San Juan Pablo II de Albacete, en su sede provisional de la Carretera de Madrid, nº 29. La parroquia fue creada oficialmente el 25 de enero de 2018, para abarcar los barrios de Cañicas–Imaginalia y Llanos del Águila.

Una parroquia que tiene como primer párroco a Francisco José Sevilla Calixto. La nueva parroquia inicia sus actividades pastorales con plena normalidad en este templo provisional a la espera de la construcción del definitivo dentro de su demarcación territorial. Dentro de las funciones de una parroquia está el formar comunidad y llevar a los fieles al encuentro con la Palabra de Dios y los sacramentos. Una parroquia es un hospital de campaña donde se encuentra ayuda en el dolor o la pobreza. Un lugar de acompañamiento a las personas y a los vecinos de un barrio en todas las etapas de su vida. El culmen de toda acción pastoral es la Eucaristía que se celebra como centro de la vida parroquial. Hablamos con Francisco Sevilla

? Francisco, una nueva parroquia en Albacete. ¿Qué sentimientos tienes como primer párroco?

Pues, en primer lugar, mucha ilusión. Siempre que se empieza una etapa va cargado de ilusión. Así me ha pasado en situaciones en las que he iniciado un nuevo camino. Uno, en mente, tiene muchos proyectos, metas que luego, en el día a día puede que se vean confirmados y realizados y otros que, por diversas circunstancias se quedan en el camino, pero, como digo, con mucha ilusión.

Junto a ello consciente de la gran responsabilidad que lleva consigo. Formar una nueva comunidad no es tarea fácil. Hay que acertar mucho en los cimientos para que el edificio no se tambalee. Por ello, una cosa fundamental es saber que somos instrumentos poniendo todo de nuestra parte, pero el que hará fortalecer la nueva comunidad no es el párroco sino el Señor Jesús que la guía.

? ¿Qué objetivos os marcáis en esta nueva andadura?

Enlazando con lo que decía antes, el primer objetivo es facilitar el encuentro con el Señor. En la puerta de entrada de la Capilla he querido que figure la petición del papa Francisco de poner, en las puertas de las iglesias, esta cita: “Aquí Jesús acoge a los pecadores y los invita a su mesa”. Creo que ese es un objetivo esencial. Que todos se sientan acogidos, en sus ilusiones y desdichas, en sus gozos y fracasos, en sus debilidades y dones. De ahí, tener siempre las “puertas abiertas” para acoger a todos. Y que se sienten en la mesa del Señor, en torno a la Eucaristía que es el centro de la comunidad y la Palabra para iluminar todas las facetas de la vida.

Más objetivos…. las familias. Es un barrio joven, con muchos niños. Sin tener todos los cursos ya tenemos más del centenar de niños en catequesis. A través de ellos acercarnos a toda la familia, que vean la parroquia como su casa, coordinar actividades con ellos. Se que es difícil, pero, a por ello.

Luego estamos enmarcados en dos barrios, Cañicas–Imaginalia y Llanos del Águila. Colaboración en los barrios, para que la parroquia sea también un referente social atento a las necesidades de todos.

? Queremos conocer la nueva parroquia. Preséntanosla.

Pues lo importante de la nueva parroquia son las personas que ya se han ofrecido a colaborar en la misma. Un agradecimiento especial a las catequistas, aunque aún necesitamos más, y a los que ya forman el grupo Caritativo–Social de la parroquia y al que denomino “Solidarnosc”, en clara alusión a la llamada que San Juan Pablo II hizo en su encíclica social “Solicitudo rei socialis”.

La parroquia también será una comunidad de comunidades. Aquí estará la Orden de Caballeros San Juan Pablo II, recientemente erigida en España y con el honor de tener en Albacete y en la parroquia, la primera comunidad. También tendremos la sede diocesana del Movimiento Apostólico de la Divina Misericordia. Estará también la, ya configurándose, Hermandad de Nuestra Señora de la Enseñanza Mater Veritatis, patrona de profesores y estudiantes de toda la Diócesis y cuya imagen se venerará en nuestra capilla. Y también tendremos la comunidad de los Retiros de Emaús y Effeta.

Y para acoger todo ello es necesario una infraestructura. Creo que el local que hemos reformado, con un gran esfuerzo del Obispado, y que hemos acondicionado, facilitará ese ser hogar y lugar de encuentro, primero, y otra vez, con el Señor, la capilla ha quedado muy digna y acogedora, y por otro lado con los demás, de ahí que las salas he querido, aunque ahora estamos endeudados, que tengan esa comodidad que lo facilite.

? Cosas a tener en cuenta para los que quieran acercarse a esta nueva parroquia de San Juan Pablo II.

Lo primero, que allí tienen su casa. Facilitaremos un horario amplio de apertura pues es importante que las iglesias estén abiertas. Y aún estamos ultimando los horarios de las celebraciones.

(Diócesis de Albacete)





Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS( iPhone) y Android. La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil.