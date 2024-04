Una joven catalana va a Factor X y este es el motivo por el que su actuación se hace viral: "Impresionado"

La artista Jaqui Lin, ha dejado impresionados con su actuación al jurado de un famoso talent show de TV y a todos sus telespectadores. Y no solamente los ha dejado boquiabiertos por la interpretación de la canción y por su afinación sino también por la letra de esta. “Saldré a viajar y a San José le voy a rezar", “Vivo mi soltería como una comprometida, no tengo anillo ni prisa, sigo a la Virgen María” o, sin duda, el momento más impactante de la actuación, en la que canta parte de la oración del Padre Nuestro. La canción había sido compuesta por ella misma y su titulo es “¿Dónde estarás”?

La catalana no dudó en contar que “Hace un tiempo, a través de una experiencia espiritual, sentí que Dios me llamaba a una misión en concreto con ese don que me ha regalado, que es la voz. Era llevar a todos los corazones posibles mis experiencias personales junto con su misericordia”.

Jaqui Lin hace música para dar gloria a Dios y transmitir y un mensaje de fe y de amor y finalemente, fue el artista Abraham Mateo quien la eligió para formar parte de su equipo.

El jurado no dudó en darle la enhorabuena; primero por la calidad musical de su interpretación y después por el valor y el significado de su mensaje. La cantante argentina, Lali Espósito, apuntaba que es “muy emocionante siempre cuando alguien cree en algo, defiende algo y le pone su impronta a eso en lo que cree. Nos trajiste algo inesperado, te felicito un montón. Es muy especial lo que haces”.

Además, el vocalista del grupo Taburete, Willy Bárcenas, también mostró su sombro y felicitó a la catalana, añadiendo que “Ole tú por hacer una letra que probablemente no van con los tiempos que corren y demás. Son tus ideas y las defiendes en tu canción".

¿Quién es realmente 'Jaqui Lin'?

Jacqueline Capdevila es la segunda de cuatro hermanos y tiene 30 años. Nació en Lérida y actualmente vive en El Pla de Sant Tirs, un pueblo de la provincia al que ella considera un oasis de paz y tranquilidad. Desde pequeña se interesó por la música, y a los 12 años comenzó a cantar.

Además, también ha estudiado solfeo, toca el saxofón y se ha formado en arte dramático musical. Aunque siempre ha sido creyente, fue con 20 años cuando sintió una inquietud mucho más fuerte por descubrir el sentido que cobraba Dios en su vida y acercarse mucho más a él. Un viaje a Medjugore fue el punto de partida de esta conversión más profunda.

Por último, también influyó de gran forma en su proceso de evolución, conocer el testimonio del actor mexicano Eduardo Verástegui, quien también experimentó un proceso de conversión. Además, también ha participado en algunos retiros del movimiento de jóvenes deEffetá y deHakuna.