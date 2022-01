El último grupo de obispos realizan la visita 'ad limina' con la ausencia de Carlos Osoro por covid-19

Desde este lunes y hasta el 29 de enero tiene lugar la visita 'ad limina' a Roma del cuarto y último grupo de obispos españoles pertenecientes a las provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid, Valladolid y el Arzobispado Castrense.

Como ha sucedido en las tres tandas anteriores, el momento más importante de la visita será el encuentro con el Papa Francisco, cuyo día exacto aún se desconoce, aunque en la semanas anteriores tuvieron lugar los viernes.

Asimismo, será una semana en la que este grupo de prelados mantendrá reuniones de trabajo con los diferentes dicasterios de la Curia. También celebrarán Misas en las cuatro basílicas romanas: San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros.

Este grupo de obispos contará con una ausencia importante, la del arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro,que ha dado positivo de covid-19 en una prueba PCR.

He dado positivo por coronavirus y no podré participar en la visita 'ad limina' la semana que viene. Me encuentro bien y sin síntomas, pero permanezco aislado en mi casa. Rezo especialmente por aquellos a los que sigue golpeando con fuerza la pandemia. https://t.co/ZPnGuPqG4a