Tres testimonios en favor de la vida: "Escuchar el latido de su corazón fue como escuchar vida"

“Yo era muy joven y todos me decían que era un error, que no iba a poder sacarla adelante, que era una tontería que me planteara ni siquiera el no abortar”. Con este testimonio comienza el vídeo que ha preparado la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, que narra la historia de tres mujeres “a las que les ofrecieron el aborto como solución, pero eligieron la vida”.

Un emotivo vídeo cuyo hilo conductor es el sonido del latido del corazón que se escucha en las ecografías durante el embarazo y que se percibe antes de la sexta semana de gestación.

?? 1 de cada 4 embarazos en España acaba en aborto.



??Que no lo silencien.



??Nosotros decimos #SíALaVida y presentamos 'LATI-DOS' ??



??La historia de 3 mujeres. Les ofrecieron el aborto como solución, pero eligieron la vida.#Latidos#Provida#Prolife#Aborto



??Tráiler?? pic.twitter.com/mS7aW0NNgc — CECS (@CECS_CEE) June 21, 2022

Sí a la vida

“Nosotros decimos sí a la vida” expresan en redes sociales desde la Comisión que recuerda los datos oficiales del aborto en nuestro país. En España han abortado 100.000 mujeres de media al año desde que entró en vigor la actual ley de plazos de 2010, que permite la interrupción libre del embarazo hasta la semana 14 de gestación, aunque en los últimos años la cifra se ha mantenido por debajo de ese umbral. La tasa media de los últimos diez años ha sido de 11 abortos por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años.

En 2020, último año con cifras, abortaron 88.0000 mujeres con una tasa de 10,33 interrupciones. De ello se deduce que uno de cada cuatro embarazos en España acaba en aborto, y así lo publicó el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social refiriéndose al año 2020.

Según dichos datos, el motivo del 91% de los abortos fue el de “a petición de la mujer”, frente a tan solo el 9% que fue motivado por alguno de los 3 supuestos para los que se despenalizó el aborto en la primera ley sobre la materia (riesgo para la vida de la embarazada, graves anomalías en el feto y enfermedad extremadamente grave e incurable”).

"Escuchar el latido es como escuchar vida"

“Ya estaba pasada la semana 14, cuando nos ofrecieron abiertamente la posibilidad de interrumpir el embarazo”, expresa una de las madres que participan en el vídeo. Pero “escuchar el latido del corazón en el momento en la ecografía, es escuchar vida, yo me emocioné, es un regalo y un sueño”.