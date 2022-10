¿Tolkien 'descafeinado'? Un experto asegura que se intenta eliminar el catolicismo de sus obras

Tolkien, el famoso escritor de ‘El Señor de los Anillos’, es un católico confeso, que a través de sus obras quiso plasmar su visión de la vida y la lucha entre el bien y el mal. A raíz de la última serie que se ha estrenado recientemente sobre el mundo creado por el inglés, llamada ‘Los Anillos de Poder’, muchas personas en redes sociales han criticado que la nueva producción audiovisual, que es, por cierto, la serie más cara de la historia, ha eliminado los rasgos católicos que Tolkien dejó en su obra ‘Silmarillion’, libro del que surge la historia de la nueva serie.

En el programa ‘Ecclesia’, Diego Blanco, escritor y productor de televisión, además de experto en J.R.R Tolkien, ha analizado lo que supone la serie, que contiene “un cambio radical respecto a la mitología y la simbología del escritor”. Sin embargo, el mismo autor inglés aseguró que el elemento religioso de su obra no era perceptible a simple vista, sino que está absorbido por la historia y por el simbolismo, como recuerda Blanco, que cree que “estamos asistiendo a un Tolkien muy descafeinado y muy poco católico”, algo que sucede porque “cuando cambias la historia, cambias el simbolismo y a su vez los elementos religiosos”.

Por tanto, el gran fallo de la nueva producción audiovisual del mundo ambientado en la Tierra Media es, para Diego Blanco, “la sustitución del cristianismo por un maniqueísmo muy fuerte, en el que el mal no hay que combatirlo, sino integrarlo como un elemento más de la personalidad, enseñando que, sin el mal, es imposible empoderarse”.

Sin embargo, Blanco asegura que “a Tolkien no se le puede entender sin el catolicismo”, ya que el escritor acudía a misa diariamente desde pequeño, e incluso “vio como su madre moría por no renunciar a ser católica, porque su familia la abandonó por convertirse y no le pagaron el tratamiento contra la diabetes”. Cuenta el experto que fue una situación que marcó tanto a Tolkien que “llegó a decir que su madre murió mártir”.

La nueva serie introduce nuevos elementos que Diego Blanco atribuye al movimiento woke, una corriente filosófica muy extendida en Estado Unidos que, según el experto en Tolkien, busca “deconstruir los grandes relatos, destriparlos y enseñar los despojos”, de tal manera que se enseñan las “perversiones” de estas historias. “En el caso de ‘El Señor de los Anillos’, el relato sería perverso según esta ideología por no tener suficiente diversidad racial y porque no contiene suficientes elementos feministas y de empoderamiento de la mujer”, sostiene Blanco, aunque también asegura que la principal injusticia, según la filosofía woke, en el caso de Tolkien estaría en que “son relatos cristianos, que contienen los conceptos de pecado, de sexualidad, etc”.