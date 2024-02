El testimonio de fe de Ilia Topuria, campeón español de la UFC: “Es lo que me trajo aquí”

Ni una, tampoco dos, ni si quiera tres. En multitud de ocasiones, el hispano-georgiano Ilia Topuria. Nuevo campeón de la UFC en la categoría de 'Peso Pluma', ha hecho pública la imporantancia de la fe en su vida. La última de ellas fue aquí en COPE, con Juanma Castaño, en 'El Partidazo de COPE', días antes de su enfrentamiento ante Alexander Volkanovski.





"Agradezco el hecho de que Dios me haya brindado este camino”, le decía el propia Topuria a Juanma Castaño a la pregunta de si afrontaba con optimismo su gran combate. El luchador afincado en Alicante afirmó que es muy creyente porque “la creencia fue lo que me trajo aquí". Además, Topuria aseguró que la oración es un elemento fundamental en su rutina: “Por supuesto que rezo mucho”.

Escucha la entrevista completa aquí:

audio





“La vida es un regalo”

Ese amor por Dios se muestra también en su concepción de “la vida” como “un regalo”. “Cada día que nos despertamos es un regalo”, asegura Topuria. Además, carga contra los pesimista afirmando que en el mundo “hay muchas quejas, pero yo lo agradezco”.

En una recienteentrevista para un medio digital, el hispano Georgiano aseguraba que “Dios siempre ha existido en mi vida, desde el día que nací”. Y, de esa realidad, Topuria se dio cuenta en sus peores momentos. “Hemos pasado muchísimos momentos duros, pero él fue el único que estaba a mi lado, el que nunca me dejó rendirme, el que siempre me iluminó el camino y me dio las oportunidades de alcanzar todo lo que me he propuesto. Él te dice "ten la fe en mí, confía en mí y todas las cosas buenas te pasarán". ¿Y qué derecho tengo de no hacerlo? ¿A quién voy a creer si no le creo a él? “, afirmó Topuria.