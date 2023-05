Tertulia de Supergesto: “Dios te llama a la vocación misionera y luego te dice desde qué lugar”

¿La misión es solo para las personas consagradas? Cuando pensamos en un misionero, a menudo se nos viene la imagen de un sacerdote o una religiosa de cierta edad. Sin embargo, en esta tertulia de Supergesto vamos a hablar con tres jóvenes que han vivido la vocación misionera siendo laicos. Moderada por José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias (OMP), esta tertulia fue grabada en el Encuentro Misionero de Jóvenes organizado por OMP en el Escorial.

¿Puede un laico ser misionero? La misión no es solo para la vida consagrada, los laicos también tienen un papel importante. Lucía García, que ha estado un año haciendo apostolado en Ávila, da su visión sobre cómo funciona la vocación misionera: “Dios te llama a la vocación misionera y luego te dice desde qué lugar”. Blanca Serres, periodista y con experiencia misionera en Honduras, explica que todos los cristianos están llamados a evangelizar: “El que es laico con vocación a la misión no es suplente”. Cuenta que los laicos tienen algo que les hace especiales dentro de la misión. Dentro de las misiones, cada uno tiene una función: un laico no sustituye a un sacerdote, sino que ambos se complementan.

La imagen de misionero que tenemos en la cabeza es de una persona de cierta edad, pero los jóvenes también tienen vocación misionera. Josep Fullana, que ha sido misionero en Uganda, habla sobre la importancia de que haya jóvenes misioneros: “Los jóvenes podemos aportar la energía que tenemos, las ganas de dar amor”. Sobre esto, Lucía García comenta que “como seres humanos aportamos de por sí, nos llamemos curas, monjas o lo que sea”. Explica que cada persona tiene una serie de talentos, y que todos son importantes para la misión.

La vocación laica a la misión puede parecer complicada de comprender. Josep habla de cómo reaccionaron sus amigos al decirles que se iba de misión: “Algunos me entendían y otros no, me decían ‘te van a matar’”. Lucía cuenta que en su familia no entendían bien a qué se dedicaba. Dice que el mundo entiende el concepto de voluntario, pero no el de misionero: “No se entiende tanto que nuestro objetivo principal sea hablar de Dios”. José María hace hincapié en que el misionero es algo más que un cooperante, pues su función es principalmente evangelizadora.

Supergesto, una apuesta por los jóvenes

Supergesto es la nueva plataforma 100% virtual para jóvenes de Obras Misionales Pontificas. Cada quince días publica una tertulia para jóvenes, en las que un grupo de influencers católicos y jóvenes que han realizado experiencia misioneras dialogan sobre temas actuales de la misión. Estas tertulias están moderadas por José María Calderón, director nacional de OMP. A estas tertulias quincenales se añaden firmas invitadas, pautas de meditación, o consultorios en directo en Twitch.