Tertulia 14 de ‘Supergesto’: Descubre el verdadero significado de lo frutos en la misión

Por un lado está el Evangelio, cuando Jesús dice: "Por sus frutos los conoceréis " (Mateo 7:16), pero por otro lado está la historia de Charles de Foucauld, que tras una vida de trabajar en la misión con los bereberes, aseguró no haber conseguido que ni uno solo de ellos se convirtiese. Por lo tanto, ¿con qué debe quedarse un cristiano o una persona que vaya a la misión? ¿Hasta qué punto hay que obsesionarse con los frutos que da el servicio a la Iglesia? Junto con el presentador, Fran Pinilla, repiten en la tertulia Mónica Marín, de Jatari, el padre Quique de Arteaga, sacerdote de Madrid, y el joven Lucas Calderón.

“Es un tema que tanto en misión como en las parroquias produce cierta tensión”, ha comenzado explicando el presentador, el padre Pinilla, que pone un ejemplo muy típico en las parroquias: “Llevo toda la vida de catequista, han pasado un montón de niños por mí… ¿y dónde están?”. Quique, también haciendo referencia a su vida parroquial, ha asegurado que “tener el templo lleno o vacío me da igual, porque puedo tenerlo lleno de gente que va a la fiesta, y no porque esté buscando a Cristo”.

Mónica ha querido hablar de su movimiento, Jatari, y cómo allí viven el tema de los frutos. “Viene gente de todos los movimientos, y vienen con realidades muy particulares”, lo que, en sus propias palabras, provoca que “hacer balance de qué es fruto y qué no lo es” sea una tarea complicada. Sobre el ejemplo de Charles de Foucauld, se ha sentido muy identificada, porque “tantas veces somos como él, que no vemos esos frutos, aunque estén”, por lo que ha dado un par de consejos, para aquellas veces se ven los frutos y son evidentes, “que no nos los apropiemos”, y para cuando no se ven, que entonces hay que “ponerse a buscarlos, pero sin obsesionarse”.

Otro peligro que advierte Mónica es el de la “nombritis”, es decir, cuando alguien quiere destacar que “he sacado tanto dinero para una misión en Perú”. En ese caso, Lucas cree que “es bueno ver los frutos, porque eso motivo y porque el Señor a veces te permite verlos para que puedas seguir con tu labor, pero sin apropiártelos ni ponerte la medalla”.

“Los frutos no hay que buscarlos por los ‘followers’ o los ‘likes’”, ha contado el padre Quique. “El primer fruto es la fidelidad, vais a dar fruto si estás unido a la vid” ha continuado el tertuliano, haciendo referencia a la necesidad de oración. Sobre este tema, el sacerdote ha puesto un ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, cuando fue preguntada por una hermana de la congregación sobre la posibilidad de recortar tiempo de la oración para poder dedicarlo a las tareas del día, “entonces la Madre Teresa dobló el tiempo que tenían para la oración”.

Eso sí, el propio Quique ha confesado que “me gusta ver los frutos”, pero ha concluido diciendo que, aunque a veces “se nos cuela la mentalidad del mundo, es necesario cambiar el ‘chip’ del mundo por el ‘chip’ del Evangelio”.

