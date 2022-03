Tamara Falcó, en TRECE: “En un momento de mi vida perdí la alegría pero la recuperé gracias a la fe”

La socialité Tamara Falcó se ha sincerado este domingo sobre su fe en el programa Ecclesia, donde ha destacado la importancia de Dios en los momentos más duros de su vida. “Yo llegué un momento que la llegué a perder y la recuperé gracias a la fe”, comenta en TRECE Falcó, que se recuerda a sí misma siempre como una persona alegre: “Es un don de Dios que tengo desde chiquitita”.

Y es que la hija de Carlos Falcó e Isabel Preysler ha podido estar esta semana con el Papa Francisco en la audiencia general de esta semana. “Tuve la suerte de que estoy grabando un programa con Netflix y como saben lo importante que es la fe para mi me consiguieron una audiencia con el Papa”. Un momento de muchos nervios en el que la influencer regaló un obsequio al Santo Padre: “Teníamos un sitio privilegiado y me pude acercar hasta él y llevarle un regalo muy importante para mí, que es la virgen de la Alegría”.

Una virgen muy especial para la marquesa de Griñón: “La hace mi amiga Clara y con esta imagen que difunde la devoción a la virgen, de la cual las dos somos muy fans. Como veis es una imagen muy tierna, cariñosa, una mujer joven sujetando a su bebé en el pecho y me encanta el nombre”. “En estos momentos y con tantos problemas el Papa está preocupado, se le notaba un poco, y quería transmitirle esa alegría”.

Tal fueron los nervios de Falcó que protagonizó un curioso momento: se arrodilló y el Pontífice le pidió que se levantase: “Me fui a arrodillar porque es lo que se suele hacer en el besamanos, yo llevaba la imagen cogida, él ve a la virgen y me dice que no. Yo no le entendí en ese momento, fue un poco de confusión, porque el Papa frunció el ceño un poquito. Me levanté, él debió pensar que era una imagen para bendecir pero era un regalo para él. Como soy un poco cortada no me dio tiempo a explicárselo bien”, confesaba a Álvaro de Juana entre risas.





La importancia de la fe en la vida de Tamara Falcó



Falcó ha destacado también la trascendencia de su fe en su día a día y la gran comunidad que ha creado en redes sociales entre creyentes: “El sentirme amada siempre pese a mis pecados y mis defectos te cambia la vida. Solamente intento ser coherente y tengo mucha suerte. Poco a poco en redes sociales hemos ido creando una comunidad muy respetuosa, con valores similares a los míos y eso se nota. Todo lo que sea compartir nuestros momentos de fe es muy bonito, da gusto”.

Además, la hija de Isabel Preysler recordaba que esta no ha sido la primera vez que ha visitado la Santa Sede: “La primera vez que estuve en el Vaticano fue con mi hermana Chábeli. Mi tía abuela era embajadora de Filipinas en el Vaticano, eso era un chollo porque entrábamos dentro y lo podía ver con ella. Gracias a Escolas, la fundación para los jóvenes del Papa, también tuve la ocasión de presentar un evento, en el aniversario de los votos como sacerdote del Papa, todo fue muy bonito”, recordaba Falcó con cariño.

La ex de MasterChef negaba que sea difícil manifestar sus creencias en la actualidad, manteniendo que “lo que no era favorable era en Roma cuando lanzaban a los cristianos a los leones por profesar su fe”. “Hoy en día es un acto de amor, Dios ha hecho tanto por mí que cuando decidí romper una lanza a su favor fue porque le quería un montón y quería compartir eso con otras personas”.

Por último, ha querido recordar un tierno momento que ha protagonizado recientemente con una niña pequeña sobre Dios y la fe: “Hace poco tuve una discusión con una niña que no tenía fe esta semana y le decía “tú imagínate que Dios existe y es todopoderoso”. Sabemos que las armas son malas y hacen daño tanto a los rusos como a los ucranianos y van a acabar muy dolidos. El rezo funciona. Te voy a contar una cosa: yo hay veces que discuto con mi novio y rezo, o le digo a mi amiga Clara que he tenido la bronca, pero funciona. Cuando se meten conmigo pienso en las palabras de Cristo “benditos cuando os persigan por mencionar mi nombre”. Que se metan con nosotros es buenísimo, sanísimo, es el camino al cielo”.