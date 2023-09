¿Son válidos los sacramentos realizados por un sacerdote al que se le han retirado las licencias?

En el día de ayer, martes 26 de septiembre, el obispado de Málaga, ante la situación del sacerdote malagueño en prisión preventiva, retiró “las licencias ministeriales para que no ejerza el sacerdocio”.

Desde la diócesis de Málaga aclararon que dicho sacerdote "pasó un período de formación en una congregación religiosa, de la que salió libre y voluntariamente". Pasado un tiempo, "solicitó entrar en el Seminario de Málaga, que pidió informes a la congregación, antes de aceptarlo como seminarista, siendo los informes positivos".

Además, aseguraban que el seminario de Málaga lo acompañó, "haciendo el discernimiento vocacional habitual, sin que aparecieran los problemas de los que ahora se le acusa".

Asimismo, desde el obispado han confirmado que si a un sacerdote se le retiran las licencias ministeriales, es decir, el permiso para ejercer como cura, los sacramentos realizados hasta ese momento sí son válidos.

Es decir, las bodas, confesiones, misas o bautizos celebrados, así como otro tipo de celebración sacramental realizada, hasta el momento de la retirada de la licencia ministerial, tienen valor. Es coincidiendo con su ingreso en prisión preventiva cuando,en el caso del sacerdote de Málaga al que se le han retirado las licencias ministeriales, los sacramentos que realizase, ya sin la autorización necesaria, pasarían a ser ilícitos.



¿Los sacramentos realizador por un sacerdote en pecado son válidos? Según lo que ha publicado el obispado de Málaga, “la validez de los sacramentos no depende de la santidad o no de los ministros que los administran. La doctrina de la Iglesia Católica es clara: cfr Concilio de Trento, Sess. VII, can. 8, DS 851: los sacramentos actúan “ex opere operato”, es decir, por el mismo hecho de ser realizados, y no “ex opere operantis” que requeriría la santidad del ministro. En el Catecismo de la Iglesia Católica se desarrolla claramente nn. 1127-1128. Sobre este punto es necesaria una plena serenidad del creyente, el pecado de los ministros no contamina la validez de la acción sacramental de Dios”.