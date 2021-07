Sigue en TRECE la toma de posesión del obispo de Bilbao, Joseba Segura, desde la Catedral vizcaína

Los espectadores de TRECE pueden seguir desde las 11h de la mañana de este sábado, 3 de julio, la Santa Misa con la toma de posesión del obispo de Bilbao, Joseba Segura, que tiene lugar en la Catedral Santiago Apóstol de la capital vizcaína. El hasta ahora obispo auxiliar de la diócesis vasca, toma el relevo de Mons. Mario Iceta,que el pasado 5 de diciembre se convirtió en Arzobispo de Burgos.

La cita, a la que acuden un total de 26 obispos, arzobispos y cardenales, cuenta con la presencia del nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, además de con los cardenales Ricardo Blázquez, Juan José Omella y Carlos Osoro. Joseba Segura ha estado entregado durante años a labores de misionero en América Latina, y desde 2020 pertenece a la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal Española.

Tras conocer su nuevo cargo, Mons. Segura ha querido “dar gracias a Dios, por darme tantos encuentros y experiencias”, que a partir de ahora le servirán para su nueva función. Además, espera que “sea una buena noticia, no para mí, sino para esta comunidad de fe a la que siempre he pertenecido y que ahora me recibe como obispo”.

Joseba Segura Etxezarraga nació en Bilbao el 10 de mayo de 1958 e ingresó en el Seminario de Bilbao a los 17 años. Fue ordenado sacerdote el 4 de enero de 1985. Es licenciado en Psicología (1983) y doctor en Teología (1989) por la Universidad de Deusto. Entre 1992 y 1996 realizó un Máster en Economía en el Boston College de Estados Unidos. El 11 de mayo de 2021, el Papa Francisco hizo público su nombramiento como obispo de Bilbao.

Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en Barakaldo, primero como vicario parroquial de San José (1985-1991) y posteriormente como párroco in solidum de las parroquias de San Vicente, San José y la Esperanza (1991-1992). Entre 1996 y 2006 fue vicario parroquial de San Ignacio, San Juan de Deusto y San José de Elorrieta. En este tiempo desempeñó el cargo de delegado episcopal de Cáritas, delegado de Pastoral Social y miembro del Consejo de pastoral diocesano.