Así te hemos contado la rueda de prensa de García Magán tras la reunión de la Comisión Permanente

11:39h | Acaba la rueda de prensa de Francisco César García Magán, Secretario General de la CEE, donde ha informado de de los trabajos de la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española y de varios temas de actualidad.

11:35h| Por último, y una vez más sobre lo ocurrido en Málaga, Francisco César García Magán ha vuelto a subrayar que "como sacerdote y obispo es una situación personal de rechazo y de condena a esa situación".

11:34h | "Sobre el Informe Cremades nos han presentado la situación de los trabajos y en que punto están. Ha estado el señor Cremades con dos miembros de su equipo: nos han dicho que prevén entregar el trabajo definitivo en dos semanas, más o menos. A los obispos no nos gusta el retraso y no dependen de nosotros. Por respeto a la independencia del trabajo que se está realizando, no hemos interferido en el modo de trabajar de ellos y estamos con paciencia esperando. En dos semanas se entregará y será estudiado por los miembros de la Comisión Ejecutiva y será presentado a todos los obispos y a toda la sociedad. Hay que tener en cuenta que Omella va a estar un mes en Roma. Esta cuestión no afecta que a las comisiones diocesanas de protección al menor siguen trabajando", afirma el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán.

11:29h | "Es una preocupación de la Iglesia, los abusos en los colegios. Por eso lo reitero lo que comentaba al principio sobre lo que ha ocurrido en Jerez: es importante lograr ese pacto social nacional en materia de educación, con la implicación de los partidos y de los integrantes de la sociedad: profesores, padres de familia, responsables de los colegios. Arrimar todos el hombro porque es una situación que a todos nos interpela. Cuando vemos una noticia que un menor ha agredido a otro menor significa que algo está fallando", subraya Magán.

11:28h | Sobre una posible ley de amnistía: "Creo que evidentemente hay herramientas excepcionales para situaciones históricas muy excepcionales. En este país hubo una cuando se produjo el cambio de régimen. En España este es el decimoséptimo pleno de investidura que se ha producido con una normalidad democrática y creo que no estamos ante una situación excepcional.

"Estamos ante una situación ordinaria de un pleno de investidura. Es bueno para todos, para una sociedad y un país, el respeto a la legalidad vigente y al orden constitucional vigente. Por último, decirle que hasta ahora el presidente en funciones no ha dicho explícitamente que vaya a utilizar esta medida. Serán luego los técnicos del ámbito constitucional que tendrán que pronunciarse y además es bueno también para una sociedad y para un país que se respete siempre el principio de separaciones de poderes"

11:24h | Sobre el triste hecho ocurrido en Málaga: "Entiendo el interés que suscita esta cuestión, pero no voy a hacer ninguna valoración personal porque el caso está sub iudice y, por otra parte, la diócesis de Málaga ha emitido una nota de prensa y nos adherimos completamente como la CEE y los invito a dirigirse a la diócesis", subraya el secretario general de la CEE.

11:19h| Los obispos de la Comisión Permanente han aprobado además los siguientes nombramientos:

María Soledad García González, laica de la archidiócesis de Burgos, como presidenta general del movimiento de Acción Católica de “Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER-España)”.

Miguel Martínez Antón, sacerdote de la diócesis de Segovia, como consiliario general del movimiento de Acción Católica de “Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (FRATER-España)”.

Jorge Jesús Hernández Duarte, sacerdote de la diócesis de Canarias, como consiliario general de la “Hermandad Obrera de Acción Católica” (HOAC).

María Dolores Megina Navarro, laica de la diócesis de Jaén, como secretaria general de la “Federación de Movimientos de Acción Católica Española”.

Rubén Serrano Jiménez, laico de la diócesis de Plasencia, pero que lleva a cabo su labor pastoral desde hace años en la diócesis de Salamanca, como presidente general del movimiento de Acción Católica “Juventud Estudiante Cristiana” (JEC).

Manuel Fernández Rico, sacerdote de la archidiócesis de Mérida-Badajoz, como consiliario general del movimiento de Acción Católica “Juventud Estudiante Cristiana” (JEC).

Además, la Permanente ha elegido a los expertos para los grupos de trabajo de la COMECE.

11:17h | Los obispos han aprobado el temario de la Asamblea Plenaria de noviembre. Como es habitual, han recibido información sobre el estado actual de Ábside (TRECE y COPE). Se han tratado distintos temas de seguimiento y se ha repasado el trabajo que realizan las Comisiones Episcopales.

En el capítulo económico, han estudiado la propuesta de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano para el año 2024 y los Presupuestos para el año 2024 de la Conferencia Episcopal Española y de los organismos que de ella dependen para su aprobación en la Plenaria de noviembre.

11:15h | Los obispos han dialogado también sobre el Instrumentum Laboris del Sínodo de los Obispos en vísperas de su apertura en Roma, el 4 de octubre. Por parte de la Conferencia Episcopal Española asistirá el presidente, cardenal Juan José Omella, como miembro nato.

El Papa Francisco confirmaba a los tres obispos que fueron elegidos por la Plenaria de abril: Vicente Jiménez Zamora, coordinador del equipo sinodal de la CEE; Luis Argüello, que ha sido miembro de este equipo como secretario general de la CEE hasta noviembre de 2022; y Francisco Conesa, presidente de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones interconfesionales y el Diálogo interreligioso.

Además, el sacerdote Luis Manuel Romero, secretario del Equipo Sinodal, asistirá como uno de los representantes del continente europeo a propuesta del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa.

11:14h | Por su parte, José Leonardo Lemos, como presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia ha explicado cómo van los preparativos del Congreso Eucarístico Internacional de Quito (2024), tras su participación, del 11 al 15 de septiembre, en la Asamblea preparatoria de este Congreso

11:14h | También ha dedicado un tiempo para conocer nuevos trabajos. Entre ellos, la puesta en marcha de un Proyecto marco de Pastoral de Juventud que ha presentado el obispo Carlos Manuel Escribano, que también ha hecho balance de la participación española en la Jornada Mundial de la Juventud del pasado mes de agosto en Lisboa.

11:13h | La Plenaria de noviembre aprobaba la celebración de un Congreso Nacional de Vocaciones y encargó su organización al nuevo Servicio de Pastoral Vocacional, que depende de la Secretaría General.

El Congreso tendrá lugar en el primer semestre de 2025 con el objetivo de sensibilizar a toda la Iglesia y la sociedad sobre la vida como vocación. Este es el tercer evento sobre el que ha trabajado la Permanente.

11:12h | También en febrero, del 16 al 18, tendrá lugar en Madrid el Encuentro Nacional sobre el Primer Anuncio, que está organizando la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida. Su presidente, Carlos Manuel Escribano, ha sido el encargado de adelantar cómo van los preparativos.

En la Plenaria de noviembre de 2022 se aprobó la propuesta de esta Comisión para trabajar sobre el Primer Anuncio. Un trabajo con el que se está dando continuidad al Congreso de laicos “Pueblo de Dios en Salida” (marzo 2020).

Este proceso culmina con este Encuentro que tiene como objetivo ofrecer herramientas para el Primer Anuncio como una prioridad pastoral en la vida de la Iglesia, a la luz también del proceso sinodal.

11:11h| También se han tratado algunos próximos eventos y actividades organizados por la CEE.

El presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, Alfonso Carrasco, ha informado sobre los preparativos del Congreso “La Iglesia en la Educación. Presencia y Compromiso”.

Este evento, aprobado por la Plenaria de abril, tendrá su sesión final en febrero de 2024 en Madrid, tras una fase previa que arranca el próximo lunes, 2 de octubre, en Barcelona. Durante este tiempo, la Comisión convoca a toda la comunidad educativa a una reflexión conjunta sobre la presencia de la educación católica en España. En la página del Congreso está toda la información

11:10h | Además, el Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos, que preside el obispo Casimiro López Llorente, trabaja en un borrador de Reglamento del órgano de cumplimiento normativo, tras la aprobación, en la Plenaria de noviembre de 2022, de un sistema de compliance, cumpliendo con la normativa vigente.

La Permanente ha estudiado este documento antes de su presentación en la Plenaria de noviembre.

11:09h | En la reunión de la Permanente del mes de junio, los secretarios técnicos de estas Comisiones presentaron un elenco de ideas sobre esta cuestión. Ahora se han sumado las aportaciones que hicieron los obispos y se ha elaborado un borrador, que han presentado los presidentes de ambas Comisiones, José Manuel Lorca y José Leonardo Lemos.

Con este documento se actualiza el Directorio vigente, que está en vigor desde el año 1986, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos que se han producido en los últimos años. El texto pasará a la Plenaria que tendrá lugar del 20 al 24 de noviembre.

11:08h | Sobre los trabajos de la Comisión Permanente, García Magán informa que los obispos han revisado el borrador de documento sobre las retransmisiones de celebraciones litúrgicas que están redactado de manera conjunta las Comisiones Episcopales para las Comunicaciones Sociales y para la Liturgia.

11:07h | "Son necesarios pactos sociales nacionales que necesitamos, legislatura tras legislatura. Se requieren unos pactos de estado, un compromiso con la educación en el sentido integral de la palabra, una educación humana, con valores y también espiritual de los jóvenes y fundamental en el respeto del otro para la construcción de una sociedad sana"

11:03h | “Quisiera hacer una declaración sobre ese episodio de violencia escolar que se ha producido esta mañana en Jerez, ese desgraciado acontecimiento en el colegio, con el apuñalamiento de un alumno, a otros alumnos y a los profesores. Quisiera transmitir mi oración a todos los afectados y a la familia del presunto agresor”, afirma García Magán al principio de su comparecencia.

10:50h | En pocos menos de diez minutos comenzará la rueda de prensa del secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, que informará de de los trabajos de la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.

Esta semana los obispos españoles han trabajado sobre varios temas durante la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la Casa de la Iglesia, en Madrid (C/Añastro, 1)

Documentos

Los obispos de la Comisión Permanente han estudiado distintos documentos. La Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad humana han presentado la “Exhortación pastoral sobre la identidad y marco de la Pastoral con migrantes”; las Comisiones Episcopales para las Comunicaciones Sociales y para la Liturgia, han presentado conjuntamente un borrador de documento sobre las retransmisiones de celebraciones litúrgicas; y el Consejo Episcopal para los Asuntos Jurídicos, un borrador de Reglamento del órgano de cumplimiento normativo (compliance).

Información de las Comisiones Episcopales sobre próximos eventos y sus actividades

Las Comisiones Episcopales que están organizando eventos ya programados, han informado a la Permanente sobre sus preparativos. La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, sobre el Congreso 2024 “La Iglesia en la Educación: presencia y compromiso”; la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, sobre el Encuentro nacional de laicos sobre el Primer Anuncio; y el Servicio de Pastoral Vocacional, sobre el Congreso nacional de Vocaciones.



La Permanente también ha dedicado un tiempo para que los presidentes de las Comisiones comuniquen sus actividades y proyectos. La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida ha hecho un balance de la participación española en la Jornada Mundial de la Juventud. También va a informar sobre la puesta en marcha de un Proyecto marco de Pastoral de Juventud.

Por su parte, la Comisión Episcopal para la Liturgia ha explicado cómo van los preparativos del Congreso Eucarístico Internacional de Quito (2024), tras su participación, del 11 al 15 de septiembre, en la Asamblea preparatoria de este Congreso.

Otros temas del orden del día de la Comisión Permanente

Además, los obispos han dialogado sobre el Instrumentum Laboris del Sínodo de los Obispos en vísperas de su apertura en Roma, el 4 de octubre. El orden del día también ha incluido la aprobación del temario de la Asamblea Plenaria que tendrá lugar del 20 al 24 de noviembre.

Como es habitual, han recibidoinformación sobre el estado actual de ÁBSIDE (TRECE y COPE) y se han tratado distintos temas de seguimiento y económicos; además del capítulo de nombramientos.