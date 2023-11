Sigue en directo la rueda de prensa de la CEE tras la reunión de los obispos con el Papa Francisco

15:12h | Magán: "En el Mensaje al Pueblo de Dios que publicamos la semana pasada reiteramos que estamos a disposición de la sociedad para ese camino que estamos realizando en el tema de los abusos. Por supuesto que estamos abiertos a esa colaboración: ya cuando presentamos invitamos a los hermanos cristianos de las otras iglesias y confesiones, y creyentes de otras religiones, como signo de esa colaboración".

15:08h | Omella: "Especial punto de preocupación no tenía el Papa: yo lo que percibo es que estima mucho a nuestro país, conoce mucho España y hablaba más con corazón de pastor. Vosotros lo veis cuando vais de viaje con él, que habla más de pastor, desde la experiencia e ilumina tu propia realidad"

15:06h | Jesús Vidal subraya que "el Papa nos ha dado tres elementos muy bonitos para formar a los jóvenes sacerdotes: cuidar que vivan la cercanía con Jesucristo, que sean enraizados en la realidad, y en tercer lugar capaces de escucha y discernimiento"

15:03h| Omella: "No sé si usted ha hecho una videollamada, constato que es muy aburrido. Si es una cosa muy concreta quizás pueda ser lo mejor, pero si tienes que dialogar y contrastar inforamciones, uno al final se aburre. [...] este de los seminarios es un tema muy importante y todos hemos salido muy contentos de la reunión con el Papa".

15h | "Iremos trabajando en dialogo permanente con las provincias eclesiásticas y con el Dicasterio para el Clero: eso ya es un ejemplo de Iglesia sinodal. Sin querer, esos meses que hemos pasado aquí en Roma, han servido para algo y estamos en camino"

14:56h | "En Pamplona teníamos un seminario para 1.000 seminaristas y de pronto hemos pasado a 15. Esta reflexión ha llevado a esta visita de los obispos uruguayos. Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad", subraya el cardenal Omella.

14:53h | García Magán recuerda que la última Asamblea Plenaria ha sido muy intensa en diversos temas y subraya que el Despacho Cremades entregó un avance de unas 800 páginas: "No es el texto definitivo y hay un compromiso del despacho para entregarlo en el 14-15 de diciembre".

14:52h | Jesús Vidal recuerda que en España hay erigidos 14 seminarios que acogen en sus casas de formación a seminaristas de otras diócesis, y 40 seminarios que acogen a sus propios seminaristas: "El Papa nos ha pedido seguir avanzando en este camino según la necesidad que haya para buscar esa suficiente comunidad formativa". Omella subraya que también ha salido el tema de la acogida en los seminarios de sacerdotes extranjeros.

14:46h | "El tema de la formación humana es un tema que al Papa le interesa mucho y aparece en nuestro Plan de Formación y el diálogo con el Santo Padre se ha centrado sobre todo sobre la “dimensión comunitaria”, uno de los dos ejes del plan de formación. Al Papa le interesa que los sacerdotes sean hombres capaces de generar diálogo, que puedan vivir esta Iglesia sinodal. No se ha tratado específicamente el tema de los abusos".





14:44h | Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid: "En las dos ocasiones que me encontré con el Papa siempre he tenido la sensación de tener un profundo diálogo espiritual con él, en un ambiente de comunidad y de unión. Le hemos ido preguntando sobre diversos aspectos de la formación en los seminarios y he valorado el interés que se ha tomado por la formación de los futuros sacerdotes en España. Tener dos horas para hablar con él sobre este asunto me parece una muy buena cosa. Nos ha animado a impulsar el Plan de Formación que obviamente va a requerir unos años para implantarlo"

14:41h | Omella, tras la reunión con el Papa Francisco: "La primera cosa que quiero decir es que el Papa nos ha dicho que podía haber venido él en España, pero eso evidentemente suponía un problema. Ha sido un diálogo cordial y me ha impresionado que, como participé en el Sínodo, sentí que la Iglesia sinodal está dando pasos y con algo tan importante como son los seminarios he sentido que el Papa quería hablar de nosotros. No era para tirar las orejas a nadie, era ver cómo podemos mejorar. En el fondo he intuido que estamos en un cambio de época y de alguna manera nos tenemos que preparar. Ha sido un diálogo fraterno"

14:41h | El Secretario General de la CEE recuerda además que en España hay erigidos 86 seminarios, distruibuidos en diversas casas de formación. Hay un seminario interdiocesano en Cataluña, 14 seminarios que acogen en sus casas de formación a seminaristas de otras diócesis, y 40 seminarios que acogen a sus propios seminaristas. De estos 40, 29 son de las diocesis y 15 son seminarios Redemptoris Mater. Hay también una comunidad de formación de una realidad eclesial de ámbito diocesano.

14:40h | García Magán recuerda que la visita de los dos obispos uruguayos tuvo lugar entre el 11 de enero y el 3 de marzo de 2023 y en este tiempo conocieron los 55 centros de formación españoles, además del Colegio internacional Bidasoa y el Centro de Formación Comillas.

A su llegada a España, los visitadores fueron recibidos por el presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, Joan Enric Vives, arzobispo obispo de la Seo de Urgell; y por el presidente de la Subcomisión de Seminarios, Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid; además de por los secretarios de la Comisión y la Subcomisión en la Conferencia Episcopal, Juan Carlos Mateos y Sergio Requena. Las visitas se realizaron en dos rutas simultáneas, cada una de ella con uno de los obispos visitadores.



14:39h | El documento de trabajo ha destacado algunos de los criterios que señala la «Ratio fundamentalis» de los seminarios españoles que lleva por título “Formar pastores misioneros”.

El documento requiere que, en los próximos años, se afronte este proyecto con flexibilidad, sin rigores, adaptando a las circunstancias de cada provincia eclesiástica, diócesis, etc: "Los responsables del Dicasterio han manifestado su disponibilidad a colaborar con el desarrollo de estas medidas en las diversas diócesis y seminarios".



14:38h | A partir del texto, se ha iniciado un diálogo entre los obispos españoles y los miembros del Dicasterio para poder desarrollar las mencionadas recomendaciones, que tienen como objetivo formar sacerdotes misioneros para una Iglesia en salida. Como obispo referente para este proceso de discernimiento e impulso de la formación en los seminarios, se ha nombrado a Mons. Jesús Vidal, presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios.



14:37h | Tras el encuentro con el Papa y un breve descanso, ha tenido lugar la reunión con los miembros del Dicasterio que han trasladado a los obispos españoles las conclusiones del documento de trabajo: "Los miembros del Dicasterio han señalado los acentos importantes que el texto para la formación de los seminaristas, aprobado por la Conferencia Episcopal, ya recoge, y en lo que se debe insistir en adelante".

14:36h | Tras la meditación, el presidente de la CEE, el cardenal Omella, ha dirigido el saludo al Santo Padre agradeciendo la invitación a este encuentro y la visita apostólica realizada: "Inmediatamente después, ha comenzado un extenso diálogo de más de dos horas con el Papa Francisco, centrado en la cuestión de los seminarios. Se han abordado temas como la formación en los seminarios, la experiencia pastoral de los seminaristas, o la importancia de las diversas dimensiones de la formación (pastoral, espiritual, teológica, humana, etc.)"

14:34h | El secretario general de la CEE informa que han recibido un documento de trabajo elaborado por el Dicasterio para el Clero: "El encuentro ha comenzado a las 8 de la mañana con un tiempo de oración dirigido por el cardenal Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, quien hizo una meditación basada en el acontecimiento de Pentecostés, sobre la necesidad y la importancia del encuentro personal con Jesucristo de los sacerdotes y seminaristas. En el transcurso de la meditación, se ha unido al encuentro el Papa Francisco".

14:32h | El Dicasterio para el Clero promovió la visita apostólica a los seminarios españoles que fue encomendada a dos obispos uruguayos: Arturo Eduardo Fajardo, obispo de Salto, y Milton Luis Tróccoli, obispo de Maldonado-Punta del Este – Minas. La visita tuvo lugar entre el 11 de enero y el 3 de marzo de 2023.

14:31h | Los obispos han mantenido una extensa conversación con el Santo Padre sobre los seminarios y la formación necesaria. Seguidamente han recibido el documento de trabajo elaborado por el Dicasterio para el Clero.

14:27h | Este encuentro, convocado en la última semana de octubre, ha servido para dar cuenta del resultado de la visita apostólica a los seminarios españoles que tuvo lugar en el primer trimestre de 2023.





14:20h | En unos 10 minutos está previsto la comparecencia del cardenal Juan José Omella, Francisco César García Magán y Jesús Vidal Chamorro para hablar sobre la reunión que han mantenido los obispos en el Vaticano con el Papa Francisco y el Dicasterio para el Clero sobre la situación de los seminarios en nuestro país.





Tras la reunión de los obispos españoles en el Vaticano con el Papa Francisco y el Dicasterio para el Clero, el cardenal Juan José Omella, presidente de la CEE, Francisco César García Magán, secretario general, y Jesús Vidal Chamorro, presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios, comparecen en rueda de prensa desde el Colegio Español en Roma.

Durante la reunión se ha abordado la situación de los seminarios españoles después de un informe elaborado los pasados meses. El pleno de la Conferencia Episcopal Española (CEE) llegó en dos minibuses a las 7.45h a la puerta del Perugino, uno de los accesos a la Ciudad del Vaticano, y se dirigió al aula del Sínodo, donde se celebró la reunión en vez de en el Dicasterio para el Clero como estaba previsto.

Tras un primer momento de oración, que se ha iniciado con una meditación del P. Cantalamessa, se ha presentado el Informe elaborado por dos obispos uruguayos y finalmente ha habido un espacio para el diálogo entre los responsables vaticanos y los 78 prelados españoles.

La reunión fue convocada por el prefecto de este 'ministerio' vaticano, el surcoreano Lazzaro You Heung-sik, esta cita llega después de que los dos obispos uruguayos visitaran los seminarios españoles a petición de Francisco.