Sigue en directo la presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España

12:19h | "Este proceso de transparencia que se viene desarrollando ya desde hace varios años en la Iglesia tiene también un proceso de revisión externa de toda la información que contiene la memoria, que es auditada por PWC, para ofrecer una mayor calidad informativa. Existe también un proceso interno de mejora continua en las diócesis que pone en marcha diversos procesos de reporting, rendición de cuentas, herramientas tecnológicas, revisiones de los sistemas contables en el que ya han participado el 80% de las diócesis españolas y más de 300 parroquias"

12:19h | "Desde comienzos de este sistema y desde que se presenta esta memoria en 2010, se ha ido aumentando la información que contenían estas páginas pasando de 77 indicadores o datos, o más de 300. Son indicadores tanto económicos como de actividad"

12:17h | Ester Martín, directora de la Oficina de Transparencia del organismo episcopal, subraya la importancia de esta Memoria del año 2021: "La Memoria cuantifica la presencia de la Iglesia en todas las áreas de actividad en que trabaja. Surge del compromiso de transparencia y de rendición de cuentas ante la sociedad y ante el Estado en el marco de colaboración previsto, de presentar cada año un informe indicando a qué actividad se destina el importe que se recibe por esta vía"

12:16h | "Una parroquia no es un edificio y si no hay cristianos, eso se convierten en museos. Una diócesis no la constituye la catedral o la curia arzobispal, son las personas que son las piedras y columnas de la Iglesia"

12:15h | "No se queden en la frialdad de los números, sino que detrás de cada estadística hay una persona, hay una fe que sale al encuentro del que lo necesita y esos son los mayores recursos de la Iglesia"

12:12h | "Es una Memoria que es como si fuera una pequeña fotografía de lo que aporta todo ese ámbito grande de la acción de la Iglesia y en definitiva es contribución al bien común de una sociedad y de las personas más necesitadas. Por otra parte, es poner de manifiesto lo que es una de las grandes fortalezas de las comunidades eclesiales que son las personas"

12:08h | Arranca la rueda de prensa y el secretario general de la CEE subraya que esta Memoria quiere ser "un ejercicio de transparencia no solamente porque nos obliga la normativa, sino también quiere ser un compromiso de la Iglesia que va más allá, un compromiso de transparencia y de información a la sociedad. No se trabaja por el reconocimiento, pero sí es bueno que se reconozca lo que se trabaja"

12:03h | Será el Secretario General de la CEE, Francisco César García Magán y la directora de la Oficina de Transparencia del organismo episcopal, Ester Martin, quienes proporcionarán los datos de la memoria.

11:50h | En pocos menos de 10 minutos empezará en la sede de la CEE la presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica correspondiente al año 2021.



Hacer memoria es una ocasión para agradecer el trabajo realizado y para definir e impuslar los nuevos retos que la Iglesia está sacando adelante con el compromiso de laicos, religiosos y sacerdotes.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) presenta este miércoles, 17 de mayo de 2023, como cada año, la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España correspondiente al año 2021. Se presenta la actividad de toda la Iglesia en España en sus diversos ámbitos y desde las diversas realidades que forman parte de ella. Hacer memoria es una ocasión para agradecer el trabajo realizado y para definir e impulsar los nuevos retos que la Iglesia está sacando adelante con el compromiso de laicos, religiosos y sacerdotes.



Consiste en un análisis detallado de lo que ha supuesto esta asignación tributaria y de qué forma y en qué cantidad se ha repartido a las diócesis y demás entidades. Pero además no se limita a explicar el reparto del dinero recibido a través de la X sino que para mayor transparencia, hace un análisis exhaustivo y riguroso de lo que esos fondos suponen dentro del conjunto de recursos que administran todas las diócesis.



Esta Memoria intenta mostrar que detrás de los datos también hay personas. Tantas personas detrás de la labor de la Iglesia que salen todos los años a la luz gracias precisamente al actual sistema de rendición de cuentas.