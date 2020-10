Mons. Argüello, sobre la encíclica de Francisco: "Critica un individualismo que busca sus propios intereses"

13.55h | Mons. Argüello valora las críticas a la encíclica desde sectores conservadores y el ventajismo de sectores progresistas: "Es malo hacer una lectura de titulares. Estos textos piden entrar en ellos, estudiarlos, ver el tipo de propuesta que se hace. Por ejemplo, la pandemia tira de la manta y poner de manifiesto cosas que estaban delante. Hace falta nueva política. Algunos partidos han sido paladines de la nueva política. nimaría a unos y otros a hacer mejor política como pide el Papa. Nos bastan estados de alarma, sino la colaboración de un ciudadano virtuoso y responsable. La respuesta organizado de tantos trabajaodres en la vida social. La situación que vivimos que los que ven la economía desde sus propias reglas y los que enarbolan los intereses de un supuesto pueblo, tengan la oportunidad de acoger y dialogar con lo que en la realidad de nuestro pueblo está ocurriendo".

13.46h La cultura del reencuentro, la inmigración,las religiones al servicio de la Humanidad. Hoy ha habido atentado en Niza precisamente. ¿Cómos plantea el Papa esta cuestión en la encíclica? Para Mons. Argüello, "esta encíclica tiene detrás el diálogo sobre la fraternidad con el mundo musulmán para lograr el respeto entre culturas y conscientes de la realidad violenta que denuncia el Papa por motivos religiosos. La encíclica temina con un llamamiento, que es no hacer nunca de Dios el argumento o la razón para la violencia. Si se hace así, se hace manipulación de sus palabras. El Papa nos plantea dentro del llamamiento de la cultura del encuentro, al diálogo como instrumento. Dialogar pasa por el acercamiento o la comprensión, no es solo compartir opiniones. Me sorprende Francisco con las referecnias que hace a la verdad.

13.38h |Mons Argüello: "El Papa plantea la clave del trabajo como eje central para el desarrollo humano y la relación social y humano. El destino universal de los bienes tiene que hacer posible que la gente tenga tierra, techo y trabajo. Las máquinas que sustituyen trabajo de personas, y hay que pensar en un mundo donde el trabajo sea central".

13.31 | Rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Luis Martínez: "Hay un punto en el que dice en el que lo popular es potenciar las cualidades y los talentos que Dios ha dado a todos los seres humanos. Hay un populismo irresponsable, que lo dice, con el que el Papa no participa. Un populismo ideológico que busca manipular al pueblo y sacar intereses de unos cuantos, que saquen tajada del asunto. A ello se opone.Hay un populismo insano, cuando se convierte en la habilidad de alguien ara instumentalizar al pueblo, y un populismo que hace que se pueda desarrollar una antropología que se critique al liberalismo. Es importante decir que el Papa no es contrario al liberalismo como la separación de podere, un Estado de Derecho o justicia. Invoca para que se cumplan los acuerdos y derechos internacionales. El derecho internacional hay que cumplirlo".

Mons Argüello: "Nos plantea la caridad política. La reflexión de Francisco sobre la nación, la patria, el país que le resumía al presidente del Gobierno (Pedro Sánchez). El Papa habla de un país que progresa, una nación que se consolida y una patria que se construye. A la hora de construir un pueblo, un nosotros, reconozcamos que en España la cuestión nación o patria nos cuesta, porque parece la puerta de un cartel o se atribuye a los nacionalisstas, lo que es injusto. Es más normalidad para nosotros hablar de país. Pero el Papa dice que el político no solo gestiona el progreso, sino consolidar la nación y construir una patria, y habla de elementos míticos. Esto hace que los nacionalistas alcen la bandera. Por eso nos hace falta el elemento místico. Porque habla de caridad no es solo hablar de un sentimiento barato. Conjugar lo mítico, místico e institucional es un reto".

13.29h | Mons. Argüello: Se critica el individualismo buscando cada cual sus propios intereses. Una propuesta de persona relacional en el que las instituciones juegan un papel importante es indispensable para construir un nosotros".

13.24h | Rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Luis Martínez: "El Papa cree que la politica es una vocación del servicio a la sociedad que es imprescindible, al igual que la economía. Quien cree que el Papa está en contra de los empresarios o el capitalismo en el sentido de creación de riqueza, sino que tiene que estar al servicio de las personas y de los pueblos. De crear humanidad para que las personas nos desarrollemos. La política no se puede subordinar a la economía. Tiene que ser una política del bien común y que no deje que solo el mercado sea quienes dicten las resoluciones".

Para el obispo auxiliar de Valladolid, uno de los retos es "adecuar la economía y la política con la conversión personal. Si no, como dice Francisco, puede parecer un sueño ilusorio, un esolgan de campañas. Hace una propuesta en el que la proopia transfromación personal, la generacion de ámbitos en el que las relaciones marquen cambios de vida y cambios en el ámbito institucional y vayan, con esperanza, hacia el pensar que es posible gestar una nueva manera de organizar la economía, incluso más allá de lo que entendemos el capitalismo, que también ha vivido sus fases. Mercado, estado y sociedad civil deben intervenir. Ninguno puede solo. Es importante articular esa amistad civil y fraternidad que interviene en el mercado.

13.19h | Mons. Argüello: "En nuestra convivencia, llamada a la amistad social y a la fraternidad, se dan otros tipos de relación que el Papa denuncia, como la ignorancia a los problemas de los demás, o un amor solo movido por los intereses, o los problemas mafiosos. Hay un don recibido de construir amistad y salir al paso de la indiferencia, de la explotación de mafiosos y salir al paso de buscar nuestros propios intereses. Francisco. Yo creo que el Papa dice ojo, que la globalización también la gestionan las mafias, ojo que puede gestionarse solo por grupos de interés, pero desde ahí nos pide romper los círculos y generemos amistad y fraternidad, porque está enraizado en lo más profundo de nuestro corazón"

13.18h | Rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Luis Martínez: "El coronavirus ha afectado en esta Encíclica. La pandemia ha venido a agudizar las tendencias. Nos afecta mucho y nos hace caer en la cuenta de los fallos y las rupturas de nuestras sociedades. La pandemia le ha venido a reforzar en la oferta de la fraternidad.

13.13h |La primera parte de la encíclica, Francisco reconoce que muchas de sus preocupaciones las ha expuesto en otros documentos. ¿Es un texto refundido de documentos o introduce nuevos valores para la sociedad?

Para Mons. Argüello, ambas dos: "Yo creo que es verdad que ha querido recopilar montones de intervenciones como mensajes al cuerpo diplomático, intervenciones en parlamentos, con motivo de días de las migraciones.. pero al tiempo, presenta un pensamiento profundo que Francisco tiene a la hora de comprender lo humano, la perspectiva histórica de las cosas y la Iglesia en Camino, que en la plaza pública se llama soñar con hacer un pueblo. Queriendo hacer un llamamiento a la esperanza y un trabajo de lo concreto de cada día con esperanza. En el primer capítulo nos presenta un mundo cerrado y oscuro, lo cual parece pesimista, hablando de economía del descarte, sociedad cerrada a la vida, el problema de los mayores o migraciones, pero termina ese capítulo primero haciendo un canto a la esperanza. Animarnos a dar pasos, un círculo de familia, familiar, de fraternidad..."

13.10h | Rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Luis Martínez: "La amistad cívica es una forma de fraternidad, hacernos snetir que estamos en el mismo barco y tenemos que ayudarnos unos a otros. La pandemia ha intensificado esa necesidad, porque nos hace sentir vulnerables. Que nos podemos contagiar y enfermar, o seres queridos. Esta encíclica responde a una necesidad, y toca todos los aspectos que importan en el mundo de la política, de la economía, el derecho..."

13.08h | Mons. Argüello: "La fraternidad surge del propio Evangelio, no es un invento de la Ilustración o masónica, sino que tiene raíces profundas en el Evangelio, la tradición bíblica y el pensamiento social cristiano".

13.02h | Mons. Argüello: "La encíclica forma parte de una tradición ya larga, la doctrina social de la Iglesia, que va generándose asi misma en un proceso de fidelidad al Evangelio en la novedad de cada momento. Es un despliegue al que llega el Papa Francisco y nos plantea un sueño, 'Soñar lo posible'. El Papa avisa que además de sueños hay pesadillas. Un mundo cerrado y oscuro que en la palabra del Buen Samaritano, busca renovar un compromiso por el bien común. Es importante la propuesta antropológica que hace Francisco entre una sociedad que se repliega sobre los intereses del grupo, y una antropología relacional relacionada con la Historia. Descubre que somos un pueblo en constante construcción. Una propuesta de amistad social, y a todo lo que la persona necesita. Es construir un puente. Nos plantea gestos sorprendentes, porque habla de la política combinada con la ternura. ¿De dónde surge la fraternidad? Francisco en la encíclica lo responde, diciendo que tenemos la misma carne, habitamos la misma casa, y además los creyentes tenemos un mismo Padre".

13h | Comienza en la Fundación Pablo VI el acto de presentación de la nueva encíclica del Papa Francisco, 'Fratelli tutti', en la que el Secretario General de la CEE, Mons. Luis Argüello, junto al rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Luis Martínez, debaten sobre este documento Pontificio.

Un texto "con sabor a Evangelio"

El secretario de la CEE explicó en el programa de La Tarde de COPE el pasado 5 de octubre que 'Fratelli tutti' es un texto que plasma una vida con "sabor a Evangelio". Una encíclica enmarcada en un mundo global, "con flujos migratorios y con una división entre empobrecidos y ricos marcados aun más por la covid-19" y que llama "a la solidaridad, a la fraternidad y caridad política".

Francisco insiste, dijo el portavoz de los obispos "que las afirmaciones de los derechos humanos no han llegado a extenderse a toda la familia humana y que vivimos en un momento en que la fraternidad, libertad e igualdad parecen sueños que se han roto. Es necesario dar rostro, carne y realidad a las afirmaciones que hacemos, y eso hace el Papa en esta encíclica".

Con este texto, subrayó Mons. Argüello, se "sale al paso de los populismos, de la concepción individualista de la existencia o de la economía rendida a la tecnocracia" y pone delante de nosotros "rostros concretos y nos lleva a hundirnos en las raíces en el propio corazón humano". El secretario ha explicado como al leer la encíclica "todos nos sentimos descolocados" ya que "nos hace caer en la cuenta de que en determinados planteamientos de la caridad política podían ser solo sueños si no nos damos cuenta de que deben descansar en la propia conversión personal. Nos hace salir de nuestras polarizaciones".

Francisco explica en una manera "muy explícita" que cada uno personal y asociadamente "podemos poner en marcha iniciativas y no esperar solo a lo que unos políticos y otros hagan". El Papa nos invita a actuar, ha dicho Mons. Argüello, y tal y como se expresa en la encíclica "todos tenemos un poco de cada uno de los protagonistas de la parábola del buen samaritano".

