Sigue en directo el discurso del cardenal Omella en la apertura de la Asamblea Plenaria de la CEE

11:52h | El nuncio recuerda que durante la Asamblea Plenaria se estudiarán la propuesta de la Orden de los Carmelitas Descalzos para la declaración de santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein) como Doctora de la Iglesia universal y de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales para la declaración de san John Henry Newman como Doctor de la Iglesia universal

11:51h | El nuncio, Bernardito Auza, lamenta la estadística que Cáritas ofrece sobre la pobreza: unos 11 millones de personas viven en severa pobreza y una de tres personas no tiene ingresos para vivir dignamente

11:47h | Toma la palabra ahora el nuncio apostólico, Bernardito C. Auza: "Con mis palabras deseo alentarles en los trabajos que ahora empiezan. En el fondo del mensaje del cardenal Omella fácilmente se puede ver la constante preocupación por la evangelización"

11:46h | Por último, el cardenal Omella hace una invitación "a la oración intensa por la concordia en nuestro país y por la paz y el fin de las gue- rras en Ucrania, Tierra Santa y en tantos otros lugares del mundo. Trabajar por la paz implica necesariamente defender la verdad, promover la justicia y proponer, con la ayuda de Dios, la posibilidad del perdón. La guerra no debe tener nunca la última palabra"

11:45h | "No vale el inmovilismo para frenar cualquier reforma. Pero tampoco valen tentativas reformistas que fragmenten la convivencia en España. La reforma es siempre necesaria, pero ha de respetar los mecanismos legales establecidos para ello, ha de buscar el bien común de todos y ha de contar siempre con el consenso de la gran mayoría de los ciudadanos"

11:44h | "En segundo lugar, hago un llamamiento al diálogo social entre todas las instituciones de la sociedad española sin cordones sanitarios ni exclusiones. Todos los pactos son lícitos en la medida que respeten el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de Poderes de nuestra democracia, aseguren la igualdad de todos los españoles y garanticen el equilibrio político, económico y social que nos hemos dado los españoles en la Constitución de 1978, que culminó el intenso camino de la Transición"

11:43h | "Pido a los dirigentes políticos y a los líderes sociales y de opinión que pongan todo lo que esté de su mano para bajar el clima de crispación social. Les interpelo a que trabajen en todo momento en favor del interés general, favoreciendo la comunión y potenciando siempre lo que nos une, lo bueno, lo bello, lo que beneficia al bien común de toda la ciudadanía de este hermoso país".

11:42h | "Esta es la dura realidad pero, afortunadamente, hay mucho por hacer. Si nos dejan, queremos colaborar con gobiernos, administraciones públicas, empresas y sindicatos para mejorar la situación. Es exigente, lo sabemos, pero no imposible"

11:42h | "Necesitamos que los partidos políticos mayoritarios, pensando en el bien común, identifiquen los temas de Estado y trabajen unidos para alcanzar acuerdos duraderos para varias legislaturas".

11:41h | "Nos ha de preocupar significativamente el hecho de que, a consecuencia de las crisis, vaya creciendo la desigualdad y la injusticia social, que pueden ser la cuna para populismos y desestabilizar el actual modelo de estado social y democrático de derecho. La democracia es el mejor de los sistemas políticos posibles, pero hay que cuidarla"

11:39h | Omella lamenta, en el septimo punto de su discurso, que "el riesgo de exclusión social está todavía en niveles superiores a los del inicio de la crisis de 2008, afecta a un 23% de la población y se aprecia un creciente empeoramiento en la situación de los mayores de 65 años. Esto es preocupante porque la precariedad económica tiene un enorme impacto en el futuro de los que hoy son niños. ¿Y qué decir respecto a la pobreza severa, es decir, la de aquellos obligados a vivir con ingresos inferiores al 40% de la renta media? Lamentablemente la pobreza severa está aumentando".

11:38h | "Aparentemente supera nuestras capacidades pero, a pesar de ello, queremos seguir aportando nuestro granito de arena para colaborar con las autoridades políticas en la resolución del drama de la inmigración irregular que afecta a tantos hermanos nuestros más pobres y con menos recursos"

11:37h | Omella recuerda el mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado de este año, «Libres de elegir si migrar o quedarse», donde el papa Francisco ha propuesto una reflexión de futuro a la comunidad internacional "sugiriendo debatir la inclusión en el ordenamiento jurídico de un derecho todavía no codificado, el «derecho a no emigrar». Es decir, el derecho de toda persona a contar con las con- diciones de vida digna, paz, desarrollo integral y futuro en el propio país"

11:36h | "En las diócesis con frontera marítima, además, llegan muchas personas a través de la ruta atlántica y mediterránea. Es una ruta trágica que acaba tantas veces en la muerte, y resulta un destino deplorable cuando no somos capaces de ofrecer posibilidades humanamente aceptables de acogida y posterior integración"

11:34h | Tras el tema de los abusos, Omella abre en el sexto punto de su discurso el de las migraciones: "Una de cada cinco personas residentes en España tiene origen foráneo. Este hecho, bienvenido y necesario, ha transformado la sociedad española y, con ella, nuestras diócesis, parroquias, y comunidades eclesiales. Todo ello demuestra que somos una tierra de acogida"

11:34h | "Una vez más, reiteramos que nuestra lucha contra toda clase de abusos debe continuar sin cesar. Pero, al mismo tiempo, afirmamos que permanecen intactas nuestra estima y consideración hacia los sacerdotes y religiosos de nuestra Iglesia. Los obispos queremos ofrecer nuestro apoyo a todos ellos. Y aprovechamos esta ocasión para hacer un llamamiento a los fieles católicos animándolos a que les muestren su aprecio y confianza. Seamos justos y no juzguemos precipitadamente. Recordemos el mandato de nuestro Señor a no juzgar con ligereza".

11:33h | "Hemos revisado la información sobre la referida encuesta que aporta el Defensor del Pueblo en su informe y, francamente, nos resulta imposible confiar en la veracidad y fiabilidad de tales resultados"

11:32h | "Dicha infundada e intencionada extrapolación condujo a algunos medios de comunicación a la exorbitante afirmación de que en España hay casi medio millón de abusados por ministros ordenados y consagrados de la Iglesia; cuando lo único cierto y contrastado es que el Defensor del Pueblo ha recogido 373 testimonios que se refieren a 487 víctimas. Una extrapolación que el Defensor del Pueblo en reite- radas ocasiones afirmó que no se podía hacer y que muchos técnicos así lo han confirmado durante las últimas semanas".

11:31h | Sobre el Informe del Defensor del Pueblo, Omella subraya que los obispos españoles "se sienten obligados a manifestar el dolor y el malestar que hemos sufrido ante la difamación publica causada por una intencionada y errónea extrapolación, realizada por algunos medios de comunicación, a partir de un dato de una encuesta llevada a cabo por la firma GAD3".

11:30h | "Observamos con mucha esperanza el camino que está haciendo la Iglesia para evitar que puedan producirse nuevos abusos sexuales en el futuro. Y, en el caso de que alguno se pudiera producir, sepamos reaccionar con rapidez y eficacia. Seguimos decididos a trabajar juntos para construir una Iglesia más justa, segura y compasiva, donde cada persona sea amada, valorada y respetada".

11:30h | "En este sentido, instamos a cualquier persona que haya sufrido abusos a que se acerque a los organismos correspondientes en cada diócesis. Nos mostramos plenamente dispuestos a escuchar, apoyar, reparar y ofrecer la ayuda que necesiten para sanar las heridas"

11:29h | "Nuevamente pedimos perdón a todas las personas que han sufrido debido a estas execrables acciones, especialmente a las víctimas y sus familias. No hay palabras suficientes para expresar cuánto lamentamos su dolor, así como la trai- ción cometida por parte de algunos miembros de nuestras comunidades".

11:28h | El cardenal Omella, en el quinto punto de su discurso, reflexiona sobre el tema de abusos sexuales en el seno de la Iglesia: "Recientemente, hemos conocido un Informe detallado, elaborado por el Defensor del Pueblo, sobre casos de abusos a menores en nuestra Iglesia que nos ha llenado de tristeza. De ninguna manera, pretendemos buscar excusas o justificaciones para eludir cualquier responsabilidad que pueda correspondernos como Institución. Con franqueza y sin rodeos, manifestamos que entendemos y valoramos completamente el daño causado. Como en otras ocasiones, queremos expresar sin ambages la vergüenza y la pesadumbre que causa en nosotros esta realidad que traiciona el mensaje del Evangelio. Estos actos son incompatibles con los valores fundamentales de nuestra fe en Cristo, pues contradicen el amor, la compasión y el respeto que él nos enseñó".

11:27h | Conscientes de los inmensos retos que presenta la misión educativa en nuestro país, el pasado mes de septiembre de 2023, desde la CEE propusimos, a toda la comunidad educativa en la que la Iglesia se encuentra presente, iniciar un proceso de encuentro, escucha mutua y participación. Durante el pasado mes de octubre se convocaron diversos encuentros en torno a nueve grandes ámbitos educativos en los que la Iglesia está presente y ofrece su servicio al bien común"

11:26h | "Educar en la responsabilidad es saber decir no a tener una relación si no se puede acoger la vida que podría llegar. Educar en la responsabilidad sexual no es el aborto, sino presentar la bellísima relación que tienen la sexualidad, el amor y la vida. Educar es aprender a saber esperar y, si uno no ha sido capaz, enseñar a asumir siempre las consecuencias de los actos, como sucede en todos los ámbitos de la vida. Es crucial dar el valor que corresponde a la sexualidad humana"

11:26h| "Tenemos un inmenso reto con la educación afectiva y sexual de los niños, adolescentes y jóvenes. Ante el incremento de los embarazos no deseados, del número de conductas sexuales inapropiadas y agresiones entre menores en colegios e institutos, así como la adicción y el acceso a la pornografía cada vez a una edad más infantil, parece evidente que nuestro país no ha acertado en el modelo educativo en materia afectivo-sexual"

11:25h | "Desde la Iglesia consideramos que hemos de educar a nuestros jóvenes para vivir la felicidad propuesta por Jesús en el Evangelio. Mostrarles qué es la felicidad y en qué consiste. Hacerles ver que la auténtica felicidad que ofrece Cristo no es la satisfacción de las apetencias y placeres. Enseñarles que la felicidad es un camino exigente, que implica esfuerzo y renuncias, pero que colma nuestro corazón de vida y de sentido. No podemos engañarles con sucedáneos. La felicidad en mayúsculas pasa por el amor y no por la pornografía, por el servicio y no por el esperar a que lo hagan los demás, por la entrega y no por el vivir para uno mismo, por la amistad sincera y no por el utilizar a las personas para mi bien, por buscar el bien del otro y no por excluir al que no piensa como yo, por cuidar del más frágil en lugar de burlarse de él (bullying) o dejarlo solo para que se muera de pena, por descubrir la verdadera vocación y no por elegir en función del dinero"

11:24h | "Algo falla en nuestro sistema educativo cuando nuestro número de universitarios en paro (8,6%) es el doble de la media de la Unión Europea y tenemos el récord de licenciados y graduados empleados en puestos de baja cualificación (36%)"

11:23h | El cardenal Omella obserca "con tristeza" que, en el ámbito de la educación, hay todavía muchas sombras: "Crecen los problemas de disciplina ya en edades tempranas, muchos educadores han perdido autoridad en el aula. El abandono escolar pone de relieve que una parte de la juventud se está quedando al margen, pierde el ánimo por el futuro, renuncia a la cultura del esfuerzo y sucumbe a un hedonismo que les va esclavizando. Hoy nuestros niños, adolescentes y jóvenes vi- ven en una sociedad hipersexualizada, enganchada a las redes y con brotes de violencia (bullying o abusos sexuales) que responden a una apatía, desánimo y falta de sentido"

11:22h | "Ojalá sepamos renovar nuestras estructuras de modo que seamos capaces de acoger a esta juventud desorientada y sedienta en nuestras parroquias, movimientos, colegios, universidades, hospitales, centros de Cáritas y demás instituciones"

11:21h | "En esa Iglesia que, como nos recordaba el papa Francisco, es esa gran familia en la que caben todos, en la que nadie queda excluido, pero a la que hay que entrar libremente y hacerlo con el traje de fiesta"

11:20h | El presidente de la CEE recuerda lo vivido el pasado mes de agosto en Lisboa durante la JMJ: "En el encuentro que hemos tenido los obispos con los jóvenes participantes en la JMJ de Lisboa percibimos tres cosas: el entusiasmo, la esperanza y las ganas de servir a la humanidad que habitan en todos ellos. Y la razón de todo ello no está en un trabajo de mentalización, ni tampoco por la presencia del papa, sino en el encuentro que han tenido y tienen con Jesucristo en el seno de la Iglesia"

11:19h | "Está siendo precioso darnos cuenta de que, en último término, la sinodalidad no es un fin en sí mismo, sino un medio, un modo de ser Iglesia que recupere su vigor evangelizador, que llegue a todos los rincones y grupos del mundo. La comunión es el gran signo que el mundo espera, la condición necesaria para que el mundo acoja el anuncio de Cristo que lleva a cabo la Iglesia. El Espíritu Santo es el autor de la unidad en la Iglesia, una unidad que es armonía entre acentos distintos que hacen posible una sinfonía".

11:18h | El cardenal Omella subraya la experiencia sinodal vivida en Roma durante el mes de octubre: "Lo bello ha sido que hemos hecho un esfuerzo para superar la tentación de ir a la defensiva o a la impositiva, y nos hemos esforzado en escuchar con atención al que habla, poniendo especial aten- ción a la voz interior y a las mociones que suscita el Espíritu Santo. Más que tratar de imponer lo que uno consideraba de antemano, se ha tratado de un ejercicio precioso de escucha espiritual para discernir cuándo y de qué modo nos hablaba el Espíritu a través de cada uno de nosotros. Hemos hecho la experiencia de que el Espíritu Santo baja sobre el pueblo santo de Dios cuando es invocado por la comunidad con humildad y fe".

11:17h | "Hoy vemos esta misma actitud en el Papa Francisco, que habla con gran realismo de la situación que estamos viviendo: tercera guerra mundial a pedazos, tráfico de armas, violencia, descarte de personas, migraciones forzadas, hambre, corrupción, injusticias de todo tipo, etc. A pesar de todo ello, el papa se ha convertido en un dirigente mundialmente reconocido por ofrecer una mirada nueva de la realidad, que emerge de la esperanza cristiana".

11:16h | "Dejémonos, pues, transformar por Jesucristo. Este es el gran regalo que podemos y debemos ofrecer a nuestro mundo. Jesús no solo responde a las necesidades profundas del ser humano, sino que además es el único capaz de liberarlo de tantas esclavitudes y de abrirlo a la esperanza que solo él puede dar"

11:15h | "En este tiempo de división y polarización social, invito de corazón a todo el pueblo de Dios a que permanezcamos más unidos que nunca. Jesucristo nos enseña que cuando estamos divididos, perdemos fuerza. La división socava la armonía, debilita la resistencia y dificulta la consecución de metas comunes. En cambio, cuando nos decidimos a trabajar unidos bajo la guía del Espíritu Santo, cuando potenciamos lo bueno que el otro sugiere, cuando descubrimos que el Señor puede hablar por medio del otro, entonces aflora esa sabiduría que puede ser luz y esperanza para el mundo".

11:14h | "Que nuestra astucia o prudencia —que no ha de ser entendida como equidistancia— esté dirigida a construir puentes en lugar de muros, a sanar en lugar de herir. Y que nuestra sencillez sea un faro de luz en un mundo que a menudo se enreda en la complejidad"

11:13h | "Tampoco hay que olvidar los millones de migrantes que abandonan sus países por la imposibilidad de una vida digna; muchos de los cuales acaban siendo víctimas de las mafias. Y, por si fuera poco, asistimos con dolor a la polarización política que se está produciendo en nuestro país"

"Los cristianos estamos llamados a mirar el futuro con realismo y, sobre todo, con esperanza. Nosotros, que cree- mos en Jesucristo resucitado, sabemos que no estamos solos, creemos que Cristo camina a nuestro lado en medio de todas las vicisitudes de la historia personal y global"

11:12h | "Nos reunimos en un momento concreto de nuestra historia. Un momento marcado por la guerra, la polarización y la crisis económica, social y política en nuestro país. Es tiempo de afrontar la realidad con valentía y determinación. Dos in- esperados y atroces conflictos bélicos asolan nuestro mundo occidental. Por otra parte, la crisis social, política y econó- mica está generando una niebla de desesperanza en los her- manos más jóvenes"

11:10h| Empieza el discurso del cardenal Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la CEE: "Todos somos muy conscientes de la dura realidad que nos rodea. Estamos atravesando tiempos difíciles, y no hay razón para ocultarlo. La situación actual nos desafía. Las di- ficultades son reales, y sé que todos nosotros las sentimos"

11:06h | Los obispos españoles ya se encuentran en la sala de la Plenaria para empezar la 123ª Asamblea Plenaria de la CEE

10:49h | En poco más de 10 minutos los obispos españoles dan comienzo a la 123ª Asamblea Plenaria en la sede la Conferencia Episcopal Española. La reunión de los obispos comenzará con el discurso del presidente, cardenal Juan José Omella y a continuación, intervendrá también el nuncio apostólico en España, Bernardito C. Auza.

Los obispos españoles celebran desde este lunes su 123º Asamblea Plenaria en la sede de la Conferencia Episcopal Española. La sesión inaugural arrancará como es habitual con el discurso del presidente del episcopado, el cardenal Juan José Omella, y después intervendrá el nuncio apostólico en España, Bernardito Auza.

Entre otros asuntos, el Servicio de coordinación y asesoramiento de las oficinas para la protección de menores presentará el plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. Tal y como hizo público la CEE el pasado viernes, en esta Plenaria los obispos van a estudiar los siguientes proyectos y documentos:

- “Proyecto en favor de la dignidad de la persona” de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la Promoción Humana.

- Propuesta de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso para la constitución de la Mesa de diálogo interconfesional de España entre la Iglesia católica y las distintas Confesiones cristianas.

- Directorio sobre las retransmisiones de celebraciones litúrgicas que han redactado de manera conjunta las Comisiones Episcopales para las Comunicaciones Sociales y para la Liturgia.

- Presentación de la Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida de la puesta en marcha del Proyecto marco de Pastoral de Juventud.

- Reglamento del órgano de cumplimiento normativo (Compliance), en el que ha trabajado el Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos.

Para febrero de 2024 están programados dos eventos: El Congreso “La Iglesia en la Educación” y el Encuentro nacional de laicos sobre el Primer Anuncio. Hablarán sobre los preparativos, los presidentes de las Comisiones Episcopales para la Educación y Cultura y para los Laicos, Familia y Vida. Además, el Servicio de Pastoral Vocacional presentará el Congreso Nacional de Vocaciones previsto para 2025. La Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado llevará a la Plenaria la edición del nuevo Catecismo de adultos. Y la Comisión Episcopal para la Liturgia informará sobre el 53° Congreso Eucarístico Internacional que se va a celebrar en Quito (Ecuador) en septiembre de 2024. El pasado mes de agosto se celebró en Lisboa la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida hará balance de este encuentro.

Otros temas del orden del día

Los obispos van a recibir información sobre la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo que se ha celebrado en el Vaticano del 4 al 29 de octubre. Además, van a elegir la terna de candidatos para el cargo de director nacional de la Obras Misionales Pontificias y van a estudiar la propuesta de nombramiento de un Juez Auditor para el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España.

También estudiarán la propuesta de la Orden de los Carmelitas Descalzos para la declaración de santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein) como Doctora de la Iglesia universal y de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales para la declaración de san John Henry Newman como Doctor de la Iglesia universal. Están previstas las intervenciones del obispo delegado de la Conferencia Episcopal Española para la COMECE, Mons. Juan Antonio Martínez Camino; del rector del Pontificio Colegio Español San José de Roma; y del rector de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Como es habitual en la Plenaria de noviembre, se revisarán, para su aprobación, la propuesta de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano para el año 2024 y los Presupuestos para el año 2024 de la Conferencia Episcopal Española y de los organismos que de ella dependen.

La Asamblea tratará diversos asuntos de seguimiento; recibirá información sobre el estado actual de Ábside (TRECE y COPE) y sobre las OMP; y procederá a la aprobación de distintas Asociaciones Nacionales.