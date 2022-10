La serie "The Chosen": Un plan de fin de semana "para engancharse a la vida de Jesús"

A través de un proyecto de micro mecenazgo, tan ambicioso como arriesgado, un colectivo de cineastas norteamericanos decidió recrear la Palestina de tiempos de Jesucristo mediante una serie dramática de larga duración, al margen de Hollywood y de las grandes productoras. El resultado: The Chosen, una serie que ya se ha visualizado en más de cien países y ha cambiado, literalmente, la visión de muchas personas acerca de Jesús de Nazaret y sus doce apóstoles.

Uno de sus éxitos es que no se ha estrenado en plataformas al uso ni en los cines norteamericanos, sino que se su visualización es completamente gratis. Y no es la única innovación de The Chosen, porque esta serie que recrea el Evangelio no pone el foco en la propia figura de Jesucristo.

A través de quien conoció a Jesús

El metraje pone el foco es en los “elegidos” que es la traducción literal de su título, en sus personajes con sus problemas, sueños, preocupaciones, alegrías, virtudes y defectos que conocen a Jesús. ECCLESIA ha podido hablar con los actores que confiesan “los capítulos muestran la vida de Jesús a través de las personas que están alrededor de él, los discípulos, la multitud. Y eso es único porque todos somos diferentes. Desde esas diferentes perspectivas es desde donde vemos a Jesús. Esto hace que la serie nos ofrece algo con lo que conectamos y por eso por lo que a la gente le gusta tanto”. Así nos lo ha explicado la actriz Radha Mitchell, que da vida a Tamar, un familiar de los apóstoles que expone un mensaje de sanación con el que mucha gente ha conectado. Y es que como dicen los propios actores, cuando ves la serie “te sientes mejor que antes de hacerlo y es algo que luego quieres compartir con todo el mundo”.

Recibimos mucho de esta serie

“Yo creo que los no creyentes y los creyentes reciben mucho de esta serie. No es una serie que sigue la historia bíblica y que no va de milagro en milagro. Es sobre las relaciones personales de los discípulos, de la gente que había alrededor de ellos, sobre lo que era ser hermanos, cómo es hacer tu vida más de lo que originalmente es”. Este es el testimonio de Andrés, el discípulo hermano de Pedro, que interpreta el actor Noah James, que ha confesado que participar en el metraje le ha hecho profundizar en la propia figura de Cristo.

"Es impresionante"

Y es que a través de los ojos de los actores releemos la historia que nos interpela, así como la propia evolución de los mismos, fruto en muchos casos de su encuentro con Jesús, que les cambia la vida para siempre. “Es bastante impresionante. A veces tengo que recordar que es una mujer que amó profundamente a Jesús y que había tanto amor en su corazón que todo lo que tenía que hacer era centrarme en eso y asegurarme de que era auténtico y que lo demás vendría solo”, explica María Magdalena, que habla en boca de Elizabeth Tabish .

En definitiva, una serie que pese a estar basada en los Evangelios, también tiene licencias artísticas para recrear ciertos diálogos y cualidades de algunos personajes. Todo ello permite atraer las miradas más allá de las fronteras, con un guion que ofrece la perspectiva de un Dios hecho hombre.

