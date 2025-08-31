Sergio Ramos sorprende con su primer tema como cantante y con esta referencia a la Virgen María

El jugador sevillano Sergio Ramos, actual capitán del Monterrey en la Liga MX, sigue sorprendiendo a sus seguidores, pero esta vez fuera del campo. El exjugador del Real Madrid ha decidido explorar una nueva faceta artística: la música. Este domingo 31 de agosto, Ramos estrenará su primer sencillo como solista titulado “Cibeles”, disponible en todas las plataformas digitales a partir de las 19h.

un rosario entre las manos

En un adelanto publicado en sus redes sociales, se puede ver al futbolista con un rosario entre las manos mientras interpreta un fragmento de la canción: “Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele”. Con este tema, Ramos recuerda momentos inolvidables de su trayectoria en el Real Madrid, incluyendo goles, títulos y las celebraciones en la emblemática Plaza de Cibeles, que da nombre a su nuevo sencillo.

Aunque ya había participado en otras producciones musicales, como “No me contradigas” con Los Yakis o “Otra estrella en tu corazón” junto a Demarco Flamenco, este es su primer tema como cantante principal. De hecho, en Spotify tiene 245.721 oyentes mensuales. Hasta cinco temas tiene el exmadridista y algunas de las canciones superan los 20 millones de oyentes, incluido su aporte al himno de la Selección Española para la Eurocopa 2016, “La Roja baila”.

bautizado a los 33 años y tatuajes de jesús

Ramos fue bautizado en 2019, a los 33 años, en la parroquia madrileña de Nuestra Señora de la Moraleja. Pocas semanas después, el 15 de junio de ese mismo año, se casó por la iglesia con la periodista Pilar Rubio, madre de sus tres hijos, en una boda celebrada en la Catedral de Sevilla, frente a la Virgen de los Reyes.

Gtres Boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Además, a lo largo de su vida, el futbolista ha plasmado su devoción católica en muchos de sus más de 40 tatuajes, entre los que destacan imágenes de Jesucristo, la Virgen María y el Jesús del Gran Poder, la emblemática talla de Sevilla.