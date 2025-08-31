Manolo Lama señala lo que le sigue faltando al Real Madrid, a pesar de ganar al Mallorca: "Eso todavía no lo hace"

El Real Madrid sacó su tercer partido de liga ante el Mallorca. Eso sí, no lo tuvo nada fácil porque el equipo de Jagoba Arrasate se adelantó en el marcador en el minuto 18 con el gol de cabeza de Muriqi. Y 20 minutos después, el conjunto de Xabi Alonso remontó el tanto mallorquinista con los goles de Arda Güler y Vinicius. De esta manera, los merengues se colocan líderes a falta de lo que haga el Barcelona ante el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas.

EFE Arda Güler celebra su gol en el Real Madrid-Mallorca

un partido cargado de polémica

La polémica no estuvo exenta en el templo madridista. Sánchez Martínez, colegiado del partido, primero anuló un gol de Kylian Mbappé por fuera de juego. Ya en la segunda parte, el árbitro murciano anuló lo que pudo haber sido el doblete de Güler de no ser por el golpeo del balón en su brazo. En el Tiempo de Juego, Mateu Lahoz explicó porque se anuló el gol del turco.

La polémica mano de Guler en gol tercer gol anulado

la opinión de manolo lama

Ya con José Luis Corrochano, Manolo Lama comentó junto al resto de tertulianos la sufrida victoria del Madrid ante el Mallorca en el Santiago Bernabéu. Antes de su intervención, Rubén Cañizares comentó una situación que vio del Madrid en el partido anterior ante el Oviedo en el Carlos Tartiere: "El otro día en Oviedo, al Real Madrid le pasó lo mismo. Yo creo que es un tema de piernas porque a partir del minuto 50-60 tú ves que los jugadores ya están fundidos".

Acto seguido Manolo comentó el aspecto que los merengues están a tiempo de hacerlo bien. "A pesar de que te falten piernas, tienes que tener el balón. Al Madrid si que le veo que le sigue faltándole la capacidad para gestionar los partidos. Es decir, no tengo piernas pero trato de conservar el balón para que el rival no me lo arrebate. Eso todavía no lo hace," comentó Manolo.

