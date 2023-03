Sergi Gordo: “El Papa es un joven de 86 años que se deja llevar por el Señor”

“El Papa Francisco es un evangelizador nato y está dedicando la catequesis de los miércoles precisamente a lo que él llama el celo apostólico, que tanto nos falta. Fíjese en este joven de 86 años que no para, que sale siempre a las periferias y se deja llevar por el Señor. Él está verdaderamente cautivado por Jesucristo, huye de la mundanidad espiritual, huye del clericalismo, y nos invita a caminar hacia esta Iglesia que él sueña, una Iglesia sinodal cuya esencia es ser comunión para la misión. Pero el Papa es muy incisivo, y dice: “sí, sí, comunión y misión lo tenemos claro, pero esa comunión y misión pasa por la participación real de todos los bautizados cada uno en su estado, pero sabiendo que lo que nos une es el bautismo”, con estas palabras se ha expresado el obispo auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, quien se encuentra en Málaga con motivo de unas Conferencias Cuaresmales organizadas por la Catedral malacitana y que versan sobre distintas propuestas del Santo Padre.

El prelado ha indicado que “puede parecer paradójico que hablemos de alegría en Cuaresma, pero es que la Cuaresma es la que nos lleva a la Pascua. Esta invitación a la alegría puede parecer de mal gusto, porque es verdad que estamos viendo este Mediterráneo nuestro convertido en un cementerio, la guerra en Ucrania, los refugiados, la desigualdad entre unos pocos ricos y una mayoría de pobres, pero hay un anhelo de alegría que no es lícito ahogarlo. La Cuaresma nos tiene que ayudar a preparar esa alegría de la Pascua, una alegría que no es la de cuando todo te va bien”.

“Los Santos de la puerta de al lado”

En referencia a la próxima festividad del día del Seminario, afirma que “San José es el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta, oculta. Nos viene bien para nuestra misión no intentar ser del star system y huir de todo lo que es parafernalia. Él es intercesor, el custodio del Redentor, apoyo, guía en tiempos de dificultad. Pienso en tantos padres y madres de familia, en médicos, enfermeros, encargados de reponer productos en los supermercados, cuidadores, transportistas... Son los “santos de la puerta de al lado” que dice el Papa. A veces, los santos nos pensamos que son tan héroes, tan héroes que parecen inalcanzables. Yo me veo como una hormiguita ante el Himalaya y no es así. San José me recuerda que tengo que estar junto a la voz del Señor, incluso durmiendo, porque los sueños del Señor a veces se hacen realidad con su gracia.

Obras en la Catedral de Málaga

Por último, ha incidido en que la colaboración ciudadana es fundamental en el desarrollo del proyecto de las obras de la Catedral de Málaga, añadiendo que “doy todo mi apoyo a esta iniciativa con el obispo al frente, mi buen hermano Jesús Catalá, que desde el primer día que le anuncié que me habían invitado a dar las conferencias en la Catedral me dijo que no se me ocurriera decir que no. Que cada uno aporte su granito de arena con generosidad, también rezando, e incluso animando a los que quizá no se sienten miembros de la Iglesia, pero valoran toda su obra apostólica y caritativa. Ayudando a las obras te sientes más participe, que estás en tu casa y que es por el bien de todos. En ese sentido, ánimo, coraje”.