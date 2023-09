Sergi Gordo, nuevo obispo de Tortosa: "Aquí estoy, con la ilusión de compartir mi vida con vosotros"

Llamados a salir, “caminando juntos”, irradiando por todas partes la alegría del Evangelio. Con este fragmento evangélico ha comenzado su homilía el que ya es nuevo obispo de la diócesis de Tortosa, Sergi Gordo. El nuevo obispo fue nombrado por el Papa Francisco el 13 de julio de 2023, y hasta ese momento era obispo auxiliar de la archidiócesis de Barcelona

En sus primetas palabras como pastor de la sede, ha querido recordar su ordenación episcopal, en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, junto con el obispo Antoni Vadell y Ferrer, en el cielo sea. "El Señor nos envía siempre a irradiar por todas partes la alegría de su Evangelio. “De dos en dos”, nunca como francotiradores, nunca como líderes autorreferenciales, nunca como mesías o “llaneros solitarios”, sino fraternalmente, en comunión, “caminando juntos”, sinodalmente, como nos recuerda siempre nuestro buen Papa Francisco. Una “sinodalidad vivida” es precisamente la asamblea litúrgica tan bella que estamos experimentando hoy, aquí, todos y todas llamados por el Señor, formando el Santo Pueblo fiel de Dios que peregrina en la diócesis de Tortosa".

Estoy en casa

Estoy aquí, estoy en casa, “cristiano con vosotros y obispo para vosotros” como decía San Agustín, les ha dicho a sus diocesanos. "Y desde el minuto cero -contando con la gracia del Señor y con vuestro afecto, apoyo y oración- estoy haciendo camino con vosotros, dispuesto a dejarme llevar humildemente por el Señor, llamado por Él, enviado por Él, recorriendo desde hoy los pueblos y villas tortosinos, donde Jesús, nuestro Maestro y Señor, ya está antes de que un servidor llegue". "Aquí me tenéis, queridos diocesanos, con mucha ilusión de venir a compartir mi vida con vosotros, con el deseo de empaparme de cada una de las comarcas".

En este sentido, ha pedido no olvidar la invitación que nos hace el Papa Francisco: “Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo (...) prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por haber salido en la calle, que una Iglesia enferma por el cierre y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades” (EG 49). "Salgamos creyendo profundamente que lo que anunciamos es algo extraordinario. Proponemos sin imponer, sin proselitismos. Libres de cosas secundarias que impidan la misión. Salgamos con autenticidad, sin hacer comedia, sin ser burócratas, sin vivirlo como un rol para horas convenidas".





Comunicar su palabra

El nuevo pastor ha advertdo del peligro según el cual, "cuando el Señor nos envía a comunicar su palabra, no es difícil que algunos no reciban bien el mensaje de la buena noticia del Evangelio que les queremos enviar, quizás porque inconsciente o conscientemente tienen el prejuicio según el cual los mensajeros -por ejemplo, los catequistas, los predicadores- comunicamos dando la impresión de que somos como unos payasos que vamos maquillados, cumpliendo una función, como unos funcionarios que desempeñan un rol sólo a unas horas convenidas, como haciendo comedia, como si no acabáramos de creer auténticamente lo que remitimos, diciendo palabras viejas y gastadas que no tienen ningún peligro y que se pueden dejar de lado".

Por eso ha pedido que nunca "nos pase esto a nosotros, ni a mí como obispo vuestro. Meditando tanto el Evangelio proclamado hoy como la fábula mencionada, veo que el Señor, que nos hace recorrer pueblos y villas comunicando su Buena Noticia, quiere que lo hagamos desde una autenticidad de vida, convertidos a Él, transformados por Él, viviendo "por Él, con Él y en Él".

Gordo ha puesto especial énfasis en el "servicio": "Servid todos y todas, fraternalmente, yo con vosotros, y vosotros conmigo, siempre bien unidos sirviendo al Señor, especialmente con sus predilectos: los enfermos, los débiles y abrumados por cualquier circunstancia, los pobres y necesitados. Y vivámoslo «con alegría». Una alegría que no es fruto únicamente de unas circunstancias favorables o de un talante propio de quienes son optimistas por naturaleza. Es la alegría que, como nos recuerda Jesús en el Evangelio".

Por último, ha querido encomendarse a la Virgen de la Cinta, para "hacer este camino diciendo sí cada día, en cada momento, cada paso, saliendo irradiando por todas partes la alegría del Evangelio. Por intercesión vuestra, ruego especialmente para que maduren aquellas semillas que el Señor siembra abundantemente para que sean muchos los jóvenes que acepten la llamada al ministerio ordenado. Su nombre, buena Madre de la Cinta, es especialmente invocado para facilitar el parto de las madres y la acogida de los hijos e hijas que abren los ojos a la luz de este mundo".