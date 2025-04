Esta es la oración que puedes rezar para que no llueva esta Semana Santa

Se suele decir que "nunca llueve a gusto de todos". Y es que la lluvia es importante y necesaria en muchas situaciones de nuestro día a día: ayuda a crecer los cultivos, refresca el ambiente, limpia las calles y sirve para un sinfín de cosas más. Sin embargo, una lluvia, por muy ligera que sea, puede convertirse en un obstáculo para realizar diversas actividades como, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa.

Precisamente, durante la Semana Santa nadie quiere que caiga una sola gota de agua, porque eso supondría cancelar la salida de las distintas Cofradías y sus pasos. Ya ocurrió el año pasado, cuando en muchos puntos de España no pudieron salir algunas procesiones a la calle por la lluvia. En el caso de Sevilla, no se pudo ver la Semana Santa de la forma habitual ni el jueves Santo ni tampoco el viernes Santo.

Para la Semana Santa de este año se esperan lluvias prácticamente todos los días. Por eso, qué pasa si nosotros somos cofrades y salimos durante esta Semana Santa, o simplemente queremos ver las procesiones como cada año, ¿Qué podemos hacer para evitar que llueva? Aunque a primera vista se trate de un problema que no podemos controlar, la solución pasa por pedirle a un santo que interceda para que no caiga agua en estos días.

Existen santos a los que se les reza en diversas situaciones y, por tanto, también los hay a quienes se les pide que no haya lluvias. No hay que confundir con San Isidro Labrador, patrono de los agricultores y protector de las cosechas, al que se le pide que interceda ante Dios para que envíe agua en tiempos de sequía.

De la misma manera que hay santos a los que se les pide para que llueva, también los hay a quienes nos interesa rezar a lo largo de la Semana Santa: estamos hablando de Santa Clara de Asís. Esta santa es considerada la patrona de la buena climatología, razón por la que muchos creyentes le atribuyen el poder de detener la lluvia.

Oración a Santa Clara de Asís

“Oh Santa Clara, tú que eres Santa Madre,

tú que estas colmada de caridad y bondad,

te pido que escuches mis plegarias desesperadas.



Acudo a ti,

aceptando y proclamando tu santo poder,

reafirmando mi eterna devoción hacia ti.



Te pido, Santa Clara,

que hoy me concedas el milagro de que no llueva,

de que las aguas benditas del señor, cesen su caída.



Que el cielo se despeje,

se colme de una tonalidad azulada,

que el cálido ambiente nos cubra a todos.



Te pido Santa Madre,

intercede por mi ante nuestro Dios Todopoderoso,

para que no permita la caída de agua desde las nubes.



Que ninguna tormenta azote este lugar,

que la calma y el sol, se asomen hoy aquí”.

Amén