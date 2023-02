Sant' Egidio protagoniza una concentración en Barcelona para reclamar la paz en Ucrania y en todo el planeta

La Comunidad de Sant' Egidio de Barcelona ha participado en una concentración en la Plaza de San Jaume para reclamar la paz en Ucrania y en todo el mundo, cuando se cumple el primer aniversario de la invasión rusa en el país del este europeo.

Movilización donde han estado muy presentes las pancartas en favor de la paz y reclamando solidaridad con los millones de ucranianos que se han visto afectados por el conflicto, la prohibición de uso de las armas nucleares o reducir el presupuesto militar.

A lo largo de este año, la Iglesia y sus organizaciones se han movilizado contra la guerra y contribuido a acoger a las víctimas. Entre ellas la Comunidad de Sant'Egidio, que fue fundada por Andrea Riccardi en Roma en 1968, a la luz del Concilio Vaticano II. Es una asociación pública de laicos que se caracteriza por promover encuentros internacionales de oración por la paz con carácter ecuménico.

Movilización que no solo ha tenido lugar en la ciudad condal, ya que en otras ciudades se han convocado a la ciudadanía para reclamar a Putin que ponga fin al conflicto bélico en Ucrania. Es el caso de Madrid, donde los participantes han demandado tanto al presidente ruso como a la OTAN que pongan fin a la guerra a través de una vía pacífica que no contribuya a la escalada violenta que, según sostienen, promueven tanto Rusia como la Alianza Atlántica.

En el caso de la capital de España, los manifestantes han marchado desde la plaza de Callao para recorrer el centro de Madrid hasta llegar al ministerio de Asuntos Exteriores.

Durante la protesta, encabezada por una pancarta con el mensaje 'No a la guerra: tropas rusas fuera de Ucrania, no a la intervención de la OTAN', los asistentes han coreado cánticos como "Presupuestos militares para escuelas y hospitales", "Ni Putin ni OTAN; no a la guerra" o "No son progresistas, son militaristas", y han portado carteles con lemas como "Paz justa" o "Muerte a la guerra".