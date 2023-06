Rufino García Antón: “Tenemos el reto de construir el futuro con los migrantes y refugiados”

La Mesa por la Hospitalidad de la archidiócesis de Madrid ha unido su voz a la de otras entidades eclesiales y civiles con motivo del Día Mundial del Refugiado 2023. Rufino García Antón, delegado de Pastoral de Movilidad Humana de Madrid, ha pasado por Ecclesia al día de TRECE para tratar los aspectos claves del comunicado emitido.

?? Una sola víctima ya es motivo suficiente para el dolor y la indignación, pero cuando tantas personas, niños y familias, con tanta frecuencia, se ven implicadas en estas tragedias, algo no va bien. https://t.co/oRZ7B3j0P0 — Archidiócesis de Madrid (@archimadrid) June 21, 2023

En primer lugar, García Antón ha manifestado su “consternación infinita por la tragedia sucedida frente a las costas de Grecia. Lamentamos que desgraciadamente no es la primera vez. Ojalá sí que haya sido la última vez que suceden este tipo de tragedias en las que mueren víctimas inocentes de un sufrimiento cruel, injusto, inútil y evitable. Decimos que algo no va bien en los países de origen cuando tantas personas se ven obligadas a huir de sus hogares, por consecuencia del hambre, de las guerras y otras tantas circunstancias indeseables. Algo no va tampoco muy bien en los países de tránsito cuando tantas personas mueren en los mares y en los desiertos. Y algo no va tampoco muy bien en los lugares de destino, cuando estas personas que acarrean un sufrimiento tremendo se encuentran también con vallas físicas, administrativas y jurídicas”.

“Las generaciones futuras nos lo agradecerán”

Señala además que “no queremos dejarnos abatir por la desesperanza y recogemos algunas afirmaciones del nuevo arzobispo de Madrid, José Cobo, en las que él señala algunas propuestas concretas, como la de habilitar corredores hospitalarios, que demuestren que es posible la acogida. Debemos trabajar también en los países de origen para que las personas no se vean obligadas a irse de sus países y morir en pateras en el mar. Queremos hacer un llamamiento a toda la sociedad y a todas las administraciones nacionales, europeas o internacionales para que se promueva la acogida y la protección y promoción de los inmigrantes y refugiados. El reto que tenemos es construir el futuro con los migrantes y refugiados y que las generaciones futuras nos lo agradecerán si así lo hacemos y nos lo demandarán si no lo hacemos”.

“Nos jugamos mucho como sociedad en este asunto”

Por último, ha respondido a la pregunta de por qué no se ponen en marcha las iniciativas de los corredores humanitarios en España, afirmando que “es una iniciativa que me consta que la comunidad Sant'Egidio lleva intentando desde hace varios años con los diferentes gobiernos y no ha tenido éxito. Desconozco cuáles son las razones por las que en otros países si se ha podido hacer y aquí en España no se puede hacer. Es posible que también en la sociedad haya resistencias a este tipo de medidas, pero nos jugamos mucho como sociedad en este asunto. En el documento también nos referimos a los corredores de la hospitalidad, que es una iniciativa que está poniendo en marcha el departamento de migraciones de la Conferencia Episcopal Española para que haya esa comunicación hospitalaria, sobre todo entre las diócesis de las Islas Canarias y los jóvenes tutelados que allí se encuentran para que sean acogidos por las diferentes diócesis españolas”.