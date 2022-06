Restán, presidente de ABSIDE: "Que nuestros medios sean instrumentos para una presencia cristiana renovada"

El grupo ABSIDE MEDIA tiene nuevo presidente (no ejecutivo), el periodista José Luis Restán; un hombre sólido y ampliamente formado, un hombre sereno, con el equilibro que se adquiere a través de la experiencia y el compromiso con Jesús y su Iglesia. Su voz radiofónica es inconfundible, cada día nos da las claves necesarias para conocer lo que ocurre en el mundo en la actualidad. Desde el 30 de junio coge el testigo de Fernando Giménez Barriocanal para continuar el proyecto de transformación que requieren los medios de comunicación hoy. Con la sonrisa y la claridad que le caracterizan, Restán atiende en exclusiva a ECCLESIA, medio que también sigue su proceso de incorporación a ÁBSIDE MEDIA.

¿Cuál es el perfil de José Luis Restán?

√ Madrid, 1958.

√ Casado (tres hijos y tres nietos).

√ En COPE desde 1990.

√ Responsabilidades: Redactor jefe de Religión (1995 a 2000); director del Área Socio-Religiosa (2000-2006); director general de Contenidos

(2006-2010); director editorial adjunto al Presidente (2010-2022).





"He disfrutado mucho narrando la vida de la Iglesia"

—Muchas felicidades, José Luis. Durante muchos años has sido la voz de lo religioso en COPE y la voz de la línea editorial. ¿Cuál ha sido la noticia con la que más has disfrutado en tu recorrido? ¿Cómo será tu relación con los micrófonos a partir de ahora?

—Es difícil decir una sola noticia porque, gracias a Dios, he disfrutado mucho narrando y explicando la vida de la Iglesia durante más de treinta años. Pero ya que me pides uno, diría que la despedida de Juan Pablo II fue el momento más intenso, más emocionante y exigente que he vivido en el micrófono. En cuanto a mi relación con el micrófono, ha ido cambiando de forma a lo largo de los años y aún no sé cómo será exactamente en la nueva etapa. Pero sé que él y yo seremos buenos amigos hasta el final, y no tengo intención de decirle adiós por completo.

—La información religiosa ha sido siempre la punta de lanza en esta Casa y tampoco está exenta de las fake news que inundan las redes. Con la llegada de la marca ECCLESIA, ¿cómo buscar ser referentes en el ámbito religioso de manera clara y ofreciendo pluralidad y calidad?

—Precisamente por el problema que apuntas, es aún más necesario que nuestro Grupo ofrezca una información y un análisis riguroso y de calidad sobre la vida de la Iglesia, en plena comunión con el Papa y nuestros obispos, y con un horizonte grande, tanto desde el punto de vista geográfico como carismático. La aportación de una marca emblemática de la información religiosa como es ECCLESIA, con toda su credibilidad y rigor, con la suma del conocimiento y sensibilidad de sus redactores al equipo que ya trabaja en nuestro departamento digital, nos convertirá cada vez más en un referente de esta información.





—Conoces la Casa desde la redacción hasta el gobierno empresarial. ¿Qué supone para ti coger el testigo de Fernando Giménez Barriocanal?

—Está claro que recoger ese testigo es un desafío. Fernando ha sido una persona clave para esta Casa durante muchos años y, en cierto modo, creo que es irrepetible. También es verdad que mi función será distinta en varios aspectos. Yo no seré un presidente ejecutivo, la gestión corresponderá al nuevo consejero delegado, Javier Visiers. Por otra parte, estaré directamente implicado en la definición editorial. Por lo demás, creo que he aprendido mucho estos años de Fernando, y sé que voy a contar con su consejo y ayuda en lo que necesite.





—El Grupo ABSIDE ha comenzado a caminar con un paso firme. ¿Cuáles son las siguientes etapas?

—Lo fundamental es que los diferentes medios del Grupo, cada uno con su perspectiva, sean instrumentos para una presencia cristiana renovada, capaz de dialogar con la cultura de nuestra época, con las inquietudes y búsquedas de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y para eso necesitamos que nuestro Ideario empape todos los entresijos de la organización de una manera cordial e inteligente. Del mismo modo, es imprescindible disponer de una organización empresarial moderna, técnicamente actualizada, competitiva desde un punto de vista comercial, solvente. Creo que es un trabajo que nunca podremos dar por concluido, siempre estará abierto.