La respuesta del recién nombrado Arzobispo de Sevilla a la siguiente pregunta: ¿Le han llamado ya 'miarma'?

El obispo de Terrasa, Mons. José Ángel Saiz Meneses, ha atendido al micrófono de COPE.es minutos antes de comenzar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Mons. Saiz Meneses ha estado de actualidad durante el fin de semana, después de que se hiciera público su nombramiento como Arzobispo de Sevilla en sustitución de Mons. Juan José Asenjo.

Será el 12 de junio cuando el obispo conquense ponga fin a su etapa en la diócesis catalana y sea titular de la andaluza. En declaraciones a COPE.es, Mons. Saiz Meneses asegura que se ha tomado el nombramiento del Papa Francisco con actitud de servicio: “Nosotros vivimos en manos de la providencia y a disposición de lo que la Iglesia quiere de nosotros. He servido casi 17 años con dedicación e implicación en Terrasa, y ahora empiezo nueva etapa con esperanza en Sevilla”.

El próximo Arzobispo de Sevilla nos ha confesado que no conoció la noticia con mucho tiempo de antelación, pero apunta que no ha constituido ningún problema: “Ahora recorreré la Península en diagonal”.

Preguntado si se ha puesto ya al día sobre los problemas más acuciantes de la Archidiócesis de Sevilla, apunta aún no ha llegado ese momento: “He tratado de estar tranquilo. Ya me informaré más a fondo. Pero la vida de la Iglesia es siempre la misma, que es participar de la misión de Cristo a través de la palabra, el anuncio, la catequesis, los Sacramentos y la caridad. Y todo ello vivido en comunión. Luego cada lugar es distinto, la gente es diferente, hay peculiaridades concretas… Yo creo que no tendré problemas en adaptarme. He recibido muestras de cariño muy grandes”.

Eso sí, reconoce que aún no nadie le ha dicho esa expresión cariñosa tan sevillana como es “miarma”: “Eso llegará”, comenta entre risas. “Tengo familiares allí. Un cuñado es de Jaén y una sobrina política de Córdoba. Tengo además muchos amigos en Andalucía”, nos ha comentado.

Sobre la Plenaria que se celebra esta semana en la CEE, asuntos como los efectos de la pandemia o las recientemente aprobadas leyes educativas y la eutanasia el obispo de Terrasa apunta que, si bien es cierto que la Iglesia no tiene recetas que ofrecer a la política o a la economía, sí que mantiene unos principios morales que emanan del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia: “Los políticos tienen que dejar aparte los intereses partidistas y personales para buscar la paz, la justicia, el bien común…. Es decir, un trabajo al servicio del pueblo”, apunta.

Sobre ambas legislaciones aprobadas por las Cortes, Mons. Saiz Meneses señala que “hay temas como la vida que es innegociable. Con la Educación, nos jugamos el futuro de la sociedad. Son temas en los que debe haber consenso y buscar el bien común, lejos de todo partidismo personal”.

Cuestionado por los problemas económicos que la pandemia ha dejado en la sociedad y también en muchas parroquias de nuestro país, el aún titular de la diócesis de Terrasa ha detallado que el año pasado su obispado condonó las cuotas interparroquiales de marzo y abril para darles un respiro. Luego, han sobrevivido mejor de lo esperado: “A lo largo de este año, sí que se han mostrado más necesidades, pero los párrocos han ido espabilando para atender pastoralmente sus comunidades y económicamente ir sobreviviendo. Pensaba que afectaría más, pero más o menos se sobrevive y se supera la crisis atendiendo las peticiones que llegan a Cáritas, y que cada vez son mayores”, lamenta.