El responsable de Comunión y Liberación en España: "El Papa nos ha pedido no perder nuestro carisma original"

"El Papa Francisco destacó su figura y fue muy cercano a la hora de pedir nuestra participación con él. Destacó su agradecimiento a Giussani por varias razones. La primera, más personal, es el bien que hizo a su vida sacerdotal a través de la lectura de sus libros y de sus artículos. La otra razón es que su pensamiento es profundamente humano y llega hasta lo más íntimo del anhelo del hombre", ha destacado el responsable de CyL sobre el encuentro con el Papa.

"Sabéis cuán importante era para Giussani la experiencia del encuentro: encuentro no con una idea, sino con una Persona, con Jesucristo. Todo en nuestra vida, hoy como en tiempos de Jesús, comienza con un encuentro. Un encuentro con este hombre, el carpintero de Nazaret, un hombre como todos y, al mismo tiempo, diverso", ha profundizado rememorando las palabras del Papa en el discurso.

"¡Bienvenidas sean!"

Además, el responsable del movimento en España ha explicado que "es muy interesante la corrección, que estamos viviendo ahora con una serie de cambios que nos ayudan a no perder el carisma original, el genuino. Y un carisma como el nuestro, la conciencia que Guisuini tenía de que Cristo era y es el acontecimiento maximo de la Historia y que permanece entre nosotros. por eso, las observaciones del Papa... ¡bienvenidas sean!".

El movimiento reunió a más de miles de personas en la Plaza de San Pedro que escucharon las palabras de Francisco que reconoció "que los períodos de transición, cuando el padre fundador ya no está físicamente presente, no son nada fáciles.".Los tiempos de crisis "son tiempos de recapitulación de vuestra extraordinaria historia de caridad, cultura y misión; son tiempos de discernimiento crítico de lo que ha limitado las potencialidades fecundas del carisma de don Giussani;".Seguro que Giussani, explicó el Papa, "reza por la unidad en todas las articulaciones de su movimiento; seguro. Sabes muy bien que la unidad no significa uniformidad. No hay que tener miedo a las diferentes sensibilidades y a la confrontación en el camino del movimiento. No puede ser de otra manera en un movimiento en el que todos los adherentes están llamados a vivir personalmente y compartir corresponsablemente el carisma que han recibido.".