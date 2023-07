Responsabilidad al volante: el llamamiento de la Iglesia ante las vacaciones

Arranca la operación salida y con ella nuestra sensatez al volante porque son muchos los accidentes y muertos que deja la carretera estos días. La Iglesia lleva décadas dedicada a ayudar a despertar en todos el sentido de responsabilidad cristiana en el tráfico. Lo hace a través de su “Jornada de responsabilidad en el tráfico” que se celebra el domingo 2 de julio. La finalidad es pedir un gesto muy sencillo, pero de un gran significado, una oración para tener un buen viaje.

Las vacaciones y el descanso en ocasiones se enturbia con las muertes por accidentes de tráfico, muchos de ellos evitables. En el verano de 2022, 225 personas fallecieron en sus desplazamientos, lo que supone 10 víctimas que en 2019. También los desplazamientos aumentaron en un 2,42% siendo más de 2,2 millones respecto a dicho verano. Las estadísticas del Ministerio del Interior revelan también las franjas de edades en las que ocurren más muertes por accidentes de tráfico: de 35 a 44 años, de 55 a 64 y mayores de 65. De ellos, el 22 % de los fallecidos en turismo o furgoneta no utilizaban el cinturón de seguridad en el momento del accidente.

Fernando Baena. Es un claro ejemplo de cómo la vida te puede cambiar en un instante. Eso le pasó a Fernando, su vida dio un giro hace 50 años cuando tuvo un accidente de tráfico con tan solo 20 años que le dejó severas secuelas: una tetraplegia que le tiene en silla de ruedas. Todo por una imprudencia. Así lo ha contado en 'Ecclesia': "Tuve un accidente por correr en la carretera y soy lesionado medular desde entonces". Y ha reconocido que antes del suceso, "vivía en una época en el que solo me preocupaba la belleza y el dinero y tenía problemas familiares y hacía locuras con el coche". Después tonteó con las drogas y el sexo, sin encontrar sentido a lo que hacía. Cinco años después fue cuando Fernando encontró sentido a su accidente. Fue gracias a un sacerdote al que conoció que le acercó a Dios y al Camino Neocatecumenal.

La Iglesia, siempre al lado de la vida, quiere ayudar a despertar el sentido de la responsabilidad y por ello celebra este domingo su Jornada de Responsabilidad en el Tráfico. Lo hace desde hace ya 55 años a través de la Pastoral de la Carretera de la Conferencia episcopal. José Aumente es su director. "Hay mucha gente concienciada que se encomiendan antes de salir en el coche. La religiosidad está latente en los vehículos". Así lo ha explicado José en el programa de Irene Pozo. La Pastoral de la Carretera surge en un momento con gran siniestralidad en el tráfico, precisamente para llamar a la responsabilidad. "A veces la responsabilidad no se toma en serio. De no haber existido esta pastoral muchas personas no estarían aquí". Y recuerda José que su etapa como presidente de la pastoral le ha llenado de emociones: "He llorado, pero también he tenido satisfacciones, que son los frutos de la acción de la Pastoral de la Carretera Y es que la vida no se sustituye con nada".

Acompañar espiritualmente a las personas que diariamente hacen del transporte de pasajeros y de mercancías su modo de vida. Esa es la labor de esta Pastoral de la Carretera. Asistir a las personas que en la soledad y en el dolor por la pérdida de seres queridos buscan ayuda para continuar con la vida cotidiana. Es, en definitiva, poner en práctica las virtudes necesarias al usuario de la carretera, sobre todo la caridad, la prudencia y la justicia.