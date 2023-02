La "representación española" para la Asamblea Continental del Sínodo, parte hacia Praga: "Comunión y misión"

Del 5 al 9 de febrero va a tener lugar en Praga la Asamblea continental europea del Sínodo 2021-2024. En este encuentro se va a presentar la Síntesis definitiva de la propuesta de la Iglesia en España para esta asamblea continental. Este texto recoge las aportaciones que han enviado las diócesis, movimientos, congregaciones y distintos grupos en relación al documento enviado por la Secretaría del Sínodo el pasado mes de septiembre. Además, se han incorporado las sugerencias que salieron del encuentro del pasado sábado, 28 de enero, en la sede de la CEE.

La CEE va estar representada en este encuentro por su presidente, cardenal Juan José Omella; el obispo coordinador del Equipo sinodal, Vicente Jiménez; el secretario del Equipo sinodal, el sacerdote Luis Manuel Romero; la Hna. María José Tuñón, ACI, como responsable de la Vida consagrada y miembro del Equipo sinodal; y Dolores García Pi, presidenta del Foro de Laicos y también miembro del Equipo sinodal de la CEE.

En la capital de la República Checa estarán presentes 200 delegados, es decir, los 39 Presidentes de las Conferencias Episcopales nacionales, acompañados cada uno de ellos por tres representantes, y 44 representantes de las realidades eclesiales más representativas a nivel europeo, invitados directamente por la CCEE. A ellos se sumarán 390 participantes a distancia, diez por cada Conferencia Episcopal. Además, algunos delegados de otras confesiones cristianas también participarán en los trabajos. La asamblea se dividirá en dos fases: en la primera, del 5 al 9 de febrero, participarán todos los delegados; en la segunda, del 9 al 12, sólo los presidentes de las Conferencias Episcopales.

'Do not be afraid to speak, and do not be afraid to listen, to make an effort to welcome and understand others, and also do not be afraid to change your mind based on what you hear. And then above all listen to the Spirit' - @GrechMario to #SynodSuva2023https://t.co/D8InE2sgtc