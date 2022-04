La reflexión del sacerdote Joaquín Hernández en TRECE para este Viernes Santo: "Un día de ayuno y abstinencia"

El sacerdote madrileño Joaquín Hernández sigue ofreciendo en TRECE las “Meditación de Semana Santa”, un espacio con el que la cadena invita a la audiencia a vivir este Triduo Pascual de la mejor manera posible.

Joaquín Hernández, con más de 43 mil seguidores en Instagram, promociona “contenido para crecer” a través de reels diarios (pequeños vídeos) con los que acompañar a los más jóvenes, a través de su lenguaje, “en el lugar donde ellos están”.

La reflexión sobre el Viernes Santo

La segunda meditación del sacerdote madrileño es sobre el Viernes Santo: “Hoy me gustaría fijarme en este día central que es el primer Viernes Santo de la historia, un día de pasión, de sufrimiento y de dolor, y al que volvemos con nuestra mente y nuestro corazón cada vez que celebramos cualquier Viernes Santo”.

Para el Padre Joaquín, “cada uno de los días de la Semana Santa lleva el ritmo de lo que se está celebrando, y por eso el Viernes Santo será un día penitencial y nuestro objetivo será acompañar a Jesús en estos momentos claves y dramáticos de su vida, de su pasión y de su muerte”. “Ojalá todo nuestro día quede impregnado por el tono del Viernes Santo, no hagamos nada que pueda desdibujar el sentido de este día”, subraya el sacerdote madrileño.

Para el Padre Joaquín es fundamental que “cuando nosotros volvemos a celebrar el Viernes Santo y recordamos todos los acontecimientos a nuestras vidas, no podemos hacerlo de cualquier modo. Tiene que ser un día verdaderamente penitencial”.

La Iglesia además nos invita a que el Viernes Santo sea un día de ayuno y abstinencia: “De ayuno porque nuestro verdadero alimento tiene que ser Cristo y la carne que nos alimenta es la Eucaristía. Y en recuerdo a eso, nosotros nos abstenemos de toda carne, reconociendo que Jesús es nuestro auténtico alimento”.

Para Padre Joaquín hay también otras cosas que nos pueden ayudar durante este Viernes Santo: “Guardar un poco de silencio, ver la película de Mel Gibson sobre 'La Pasión', volver a releer La Pasión en el Evangelio...son pequeños gestos que a veces no les damos la importancia, pero es justo lo que va a hacer que podamos sintonizar con Jesús y tener el corazón más puesto en esos momentos tan duros para Él”.

“Durante todo el Viernes Santo estaremos adorando el misterio de todo un Dios que ha querido entregar su vida para que nosotros podamos tener vida. Un Dios que no se ha querido desentender de nosotros, no ha querido tomar distancia de tus dolores, de tus sufrimientos, de tus agonías, de tus depresiones, de tus enfermedades. Dios no ha querido quedarse lejos, Dios ha querido estar cerca. ¿Puede haber una mayor demostración de que Dios quería involucrarse en los momentos más trágicos de tu vida, que entregando su propia vida? Él entrega su vida para que tú puedas tener vida”, ha subrayado el sacerdote madrileño.