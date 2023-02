Raúl Tinajero sobre el himno de la JMJ de Lisboa para España: “Queremos compartir la alegría de este momento”

Este miércoles se presentó la la versión oficial para España del himno de la JMJ Lisboa 2023. Se trata de una iniciativa de la Subcomisión de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal Española para hacer una adaptación de la letra al castellano mostrando la diversidad de artistas católicos españoles, tanto los de largo recorrido como los nuevos talentos que emergen. El acto se realizó de manera online y estuvo guiado por el director de la Subcomisión, Juventud y Infancia de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero, quien indicó que “queremos compartir la alegría de este momento y el entusiasmo con el que se está viviendo ya esta preparación para la JMJ. Queremos seguir animando y alentando desde aquí a tantos y tantos jóvenes que tienen la oportunidad de vivir un encuentro maravilloso en Lisboa. Estoy seguro de que les va a tocar el corazón y les va a abrir de par en par a la alegría y el gozo de lo que es el encuentro con Cristo”.

También participó el autor de la letra en portugués del himno de la JMJ, João Paulo Vaz, quien explicó que “cuando se me pidió hacer la letra del himno, empecé a pensar sobre lo que iba a escribir. Me parecía bien que no escribiera solo sobre el tema de la JMJ de Lisboa. Quise hacer un puente entre Panamá y Lisboa. Por eso en la primera estrofa, el tema de Panamá está muy presente. En la segunda estrofa aparece el tema de 2020 también y en la tercera estrofa está el de 2021. En la última parte del himno nos centramos en el tema de la JMJ de Lisboa. Toda la letra ha sido construida sobre los temas de la jornada de la juventud de cada año, algo que me parece muy bien”.

"Queríamos dar un toque español a la canción"

El productor encargado de la adaptación al español ha sido David Santafé, quien expresó que durante estos meses de trabajo “han ido surgiendo diferentes iniciativas. Por un lado estaba el tema de la adaptación de la letra y que una vez lo tuvimos apañado para poder encajar las sílabas en castellano pasamos a hacer otras modificaciones. Una de las propuestas fue la de meter la guitarra española en la música de base. Eso lo hizo Rubén de Lis y le da un toque español a la canción. Nos parece importante visibilizar el trabajo de los raperos católicos y quisimos que también aparecieran”.

Añade además que “el trabajo más complicado ha sido pensar en todas las personas que podían participar visibilizando gente joven, aprovechando el evento que vamos a celebrar. Queríamos presentar nuestra gran familia de la música católica y que hubiese pinceladas de todos ellos”.

"La música acompaña al camino de los que buscan al Señor"

Por último Jesús Cabello, músico y participante en la canción quiso expresarse previo al lanzamiento del himno, afirmando que “viva la música y que la Iglesia reconozca que es un don, un instrumento y un medio. Estamos aquí para servir y para dar lo que Dios nos ha dado y que realmente toca el corazón de la gente. La música acompaña al camino de los que buscan al Señor, de los que vive en su fe y de los que van a vivir esa experiencia maravillosa en Lisboa”.